Frankfurt: Mann bei Messerangriff verletzt – 24-Jähriger festgenommen

In Frankfurt am Main ist in der Nacht zum Samstag erneut ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstagmorgen mitteilte, nahmen Einsatzkräfte einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er soll zuvor in Sachsenhausen einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen haben. Zudem hält er sich wohl illegal in Deutschland auf, heißt es weiter.

Die Polizei war in der Nacht von Freitag auf Samstag mit zusätzlichen Kräften in dem Stadtteil unterwegs. Der mutmaßliche Angreifer konnte festgenommen werden. Zu den Verletzungen des Opfers, seinem aktuellen Gesundheitszustand und dem genauen Ort der Tat machte die Polizei in ihrer ersten Mitteilung keine näheren Angaben.

Offen bleiben bislang auch das Motiv, der Ablauf des Angriffs und die Frage, ob Täter und Opfer einander kannten. Ebenso fehlen Angaben zur Herkunft oder Staatsangehörigkeit des Beschuldigten. Fest steht nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich: Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt, ein 24-Jähriger steht unter Tatverdacht und wurde noch in derselben Nacht festgenommen.

Damit setzt sich die Serie schwerer Messerfälle in deutschen Städten fort. F-News berichtete zuletzt über die Messerattacke im Stuttgarter Milaneo, nach der eine Frau lebensgefährlich verletzt und ein 54-jähriger Verdächtiger festgenommen wurde. Der aktuelle Frankfurter Fall ist nach den bisher bekannten Angaben anders gelagert; gemeinsam ist den frühen Polizeimeldungen jedoch, dass entscheidende Hintergründe zunächst offenbleiben.

Der größere statistische Rahmen ist längst bekannt. Rund 29.000 Messerstraftaten wurden nach der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2025 erfasst. Das sind rechnerisch fast 80 Fälle täglich. F-News hat diese Entwicklung im Beitrag „Täglich 80 Messerangriffe und die Politik redet von Erfolg“ ausführlich eingeordnet.