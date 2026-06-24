Fender vs. Thomann: Abmahn-Krieg um Strat-Kopien erschüttert die Gitarrenwelt

Wie wir bereits berichteten, zieht Fender mit der Abmahn-Keule gegen Strat-Kopien zu Felde. Der US-Gitarrenriese geht massiv gegen Hersteller und Händler von S-Style-Instrumenten vor – nicht nur in den USA, sondern gezielt in Europa. Ein Urteil des Düsseldorfer Landgerichts erkennt der Stratocaster-Form nun sogar Urheberrechtsschutz als „angewandte Kunst“ zu. Kleine Boutique-Builder und unabhängige Luthiers geraten dadurch massiv unter Druck.

Der Musikhaus Thomann hat nun Konsequenzen gezogen und rechtliche Schritte gegen Fender eingeleitet. In einer offiziellen Stellungnahme betont das Unternehmen, dass es nicht nur um die eigene Harley-Benton-Marke geht, sondern um die gesamte Gitarrenkultur. Die Stratocaster-Form sei seit 1954 längst zu einem kulturellen Standard geworden, den unzählige Musiker, Luthiers und Hersteller weltweit weiterentwickelt haben.

Thomann kritisiert Fenders Vorgehen als Bedrohung für Vielfalt, Innovation und Wettbewerb. Man habe Fender über 70 Jahre lang als Partner geschätzt – nun sehe man sich gezwungen, die Angelegenheit gerichtlich klären zu lassen. Das Ziel: Ein neutrales Verfahren mit Beweisaufnahme, das bisher nicht stattgefunden hat.

Die Gitarrenwelt ist gespalten. Während Fender seine Marke schützen will, sehen viele in dem Vorgehen eine späte Machtdemonstration gegen eine Form, die längst zum Allgemeingut der E-Gitarrenkultur geworden ist. Eddie Van Halens „Frankenstrat“ und die gesamte Superstrat-Bewegung wären ohne die freie Verwendung der Strat-Form nie entstanden.

Der Fall zeigt einmal mehr, wie Konzerne das Urheber- und Markenrecht nutzen, um kleinere Mitbewerber aus dem Markt zu drängen. Thomann positioniert sich hier klar auf der Seite der kreativen Freiheit. Die Gitarrenwelt schaut gespannt auf das weitere Verfahren.

Quellen: F-NEWS und Thomann Blog, Juni 2026