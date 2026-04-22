Doppelspritze auf Rezept: EU genehmigt Modernas mRNA-Kombiimpfstoff gegen Grippe und Covid

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moderna vaccine on a metal surface
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Die Europäische Kommission hat Moderna grünes Licht für einen neuartigen Kombinationsimpfstoff erteilt, der Grippe und Covid-19 in einer einzigen Injektion vereint. Wie National Law Review informiert, erhielt das Präparat namens mCOMBRIAX (mRNA-1083) am 21. April 2026 die Marktzulassung für alle 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen – und gilt damit als weltweit erster zugelassener Kombinationsimpfstoff gegen diese beiden Atemwegserkrankungen.

Zugelassen ist das Mittel für Personen ab 50 Jahren. Moderna-Chef Stéphane Bancel feierte die Entscheidung erwartungsgemäß als Durchbruch: Ein einziges Vakzin für zwei Krankheiten, das die Immunisierung vereinfache und die Resilienz der Gesundheitssysteme stärke. Was der Konzernchef dabei verschweigt: mCOMBRIAX ist Modernas viertes zugelassenes Produkt – und der wirtschaftliche Druck auf den mRNA-Pionier, nach dem pandemiebedingten Umsatzboom neue Einnahmequellen zu erschließen, ist erheblich.

Die Zulassung stützt sich auf eine klinische Phase-3-Studie mit rund 8.000 Teilnehmern in zwei Altersgruppen (50–64 und ab 65 Jahren). Laut Studiendaten wurden die primären Endpunkte zur Nicht-Unterlegenheit gegenüber separat verabreichten Vergleichsimpfstoffen erreicht. Für drei von vier Influenzastämmen sowie SARS-CoV-2 wurden sogar statistisch signifikant höhere Immunantworten gemessen – allerdings nur in der jüngeren Kohorte vollständig. Bei der Gruppe ab 65 Jahren blieb der B/Yamagata-Stamm ohne überlegene Reaktion, was Moderna mit dem lapidaren Hinweis quittiert, dieser Stamm werde in saisonalen Impfstoffen ohnehin nicht mehr empfohlen. Nebenwirkungen seien mehrheitlich Grad 1 oder 2 gewesen, heißt es – also leicht bis moderat.

Was die Mitteilung nicht beantwortet: Wann genau mCOMBRIAX in den einzelnen EU-Ländern tatsächlich verfügbar sein wird, bleibt offen. Die Zulassung gilt zwar EU-weit, doch die nationalen Erstattungs- und Zugangsverfahren laufen separat – ein Prozess, der in der Vergangenheit mitunter Jahre in Anspruch nahm. Moderna versichert, eng mit den nationalen Behörden zusammenzuarbeiten. Für wen das Kombi-Präparat dann tatsächlich infrage kommt und ob es die bisherigen Einzelimpfungen im Gesundheitssystem ersetzen oder ergänzen soll, bleibt einstweilen Auslegungssache.

Kritiker dürften vor allem die Geschwindigkeit registrieren, mit der mRNA-Technologie nun systematisch auf weitere Indikationen ausgedehnt wird – diesmal nicht im Notfallmodus, sondern durch reguläre Marktzulassung. Der nächste Schritt ist bereits absehbar: Modernas saisonaler Grippeimpfstoff mRNA-1010 befindet sich derzeit in der Zulassungsprüfung in der EU, den USA, Kanada und Australien.

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Kommentare

2 Kommentare

  1. Martin

    Wenn ich lese „überlegene Reaktion“ dann stehen mir die Haare zu Berge… Denn es wird bei Impfstoffen (ob das welche sind?) nie die Wirksamkeit überprüft.

    Keine einziger Impfstoff wurde je in einer klinischen Studie auf Wirksamkeit getestet.

    Statt dessen schaut man wie die „Reaktion“ ist: D.h. wieviele Antikörper bei Injektion gebildet werden. Bei klassischen Impfstoffen ist das stark von Art und zusammensetzung der sogenannten Impfadjuvanzien (Hilfstoffe) abhängig.

    Diese Impfadjuvanzien bestehen aus einem Giftcocktail mit einer Vielzahl von höchst schädlichen Giftstoppen. Z.B. Quecksilber.

    Sie können sich auch Gifte selbst zusammen mixen und injezieren und haben auch eine „überlegene Reaktion“.

    Die biologischen Teile werden auf Zellkulturen von einer Krebspatientin gezüchtet. Wundern sie sich, warum Leute heute so oft an Krebs sterben? Woran könnte das liegen…

    Das beste ist aber die Untersuchung auf Nebenwirkungen: Denn ein Impfstoff ist dann zulassbar, wenn die Nebenwirkungen nicht schlechter als die des bisher zugelassenen Impfstoffs mit den meisten Nebenwirkungen ist.

    Sie wollen sich intensiver damit beschaftigen:

    Clint Richardson: Lethal injection – the story of vaccination (Tödliche Injektion – die Geschichte der Impfung)
    https://odysee.com/@Sickofitall:0/Lethal-Injection—The-Story-Of-Vaccination—Clint-Richardson:b

    Da kann man auch was über die Geschichte der Impfung lernen.

    Für alle, die Zweifel haben:

    Der Verein EFi – Eltern für Impfauklärung habt durch eine Mathematikerin die veröffentlichen Daten der großen Kindergesundheitsstudie – der einzigen deutschen Langzeitstudie ausgewertet auf die Unterschiede von Geimpften und Ungeimpften Kindern und die Daten dem Robert Koch Institut vorgelegt.

    Ergebnis außer bei Röteln waren die ungeimpften Kinder immer signifikant gesünder.
    Bei Röteln war kein signifikanter Unterschied feststellbar.

    Das Robert Koch Institut hat zwei Jahre später eine Gegenauswertung vorgenommen. Es wurde dabei argumentiert, welche Gruppen der Ungeimpften nicht einbezogen werden dürften. Dadurch hat man die Gruppe in der Auswertung stark verkleinert. Das bedeutet, dass man mit einer kleineren Stichprobe nur größere Effekte zeigen kann.

    Hierdruch wurden die vorher sichtbaren signifikanten Ergebnisse nicht mehr signifikant.

    Aber auch mit der Auswertung des Robert Koch Institut kann man sagen, dass keine einzige Impfung in einer Langzeituntersuchung einen positiven Effekt hat und damit nützlich angesehen werden kann.

    Man schützt nichts mit einer Impfung – schon gar nicht die eigenen Kinder.
    Ein definitiv nutzloses Medikament braucht niemand nehmen.

    Antworten
  2. Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Wir zocken Aktien… Steuergeld und Leute rum drangsalieren und alle machen mit,bis kurz vor Bremse…. 🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🔨 Diese ganzen Strunzmichel…. wir müssen doch die Banken retten….. Und Vatikan City Rom soll die Fresse halten 🗡️🗡️🗡️🗡️🔨 Diese Islamistische Terrororganisation…Guck Sie dir an,diese Strunzmichel 👹

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