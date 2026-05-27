Das europäische Gesundheitszentrum ECDC schlägt Alarm: Bakterielle sexuell übertragbare Infektionen haben in Europa neue Rekordstände erreicht. Besonders stark steigen Gonorrhö, Syphilis und Chlamydien. Auch Fälle von angeborener Syphilis, also Übertragungen von der Mutter auf das Kind während der Schwangerschaft, haben sich demnach nahezu verdoppelt.

Die Zahlen zeigen eine Entwicklung, die in der Gesundheitspolitik gern weichgespült wird. Seit 2015 stiegen die gemeldeten Gonorrhö-Fälle in den EU- und EWR-Staaten laut ECDC um 303 Prozent. Syphilis hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt. Chlamydien bleiben die am häufigsten gemeldete bakterielle sexuell übertragbare Infektion.

Besonders betroffen sind „Männer, die Sex mit Männern haben“. Diese Gruppe wird in den ECDC-Berichten ausdrücklich als stark belastete Risikogruppe genannt, vor allem bei Syphilis und Gonorrhö. Genau darüber müsste offen gesprochen werden, ohne moralische Scheuklappen und ohne politische Sprachpolizei. Gesundheitsschutz funktioniert nicht, wenn man Risikogruppen aus ideologischer Rücksichtnahme nur noch verklausuliert benennt.

Die ECDC-Fachleute verweisen auf mehrere Faktoren: weniger Kondomnutzung, mehr Partnerwechsel, bessere Testung, aber auch Lücken bei Prävention und Aufklärung. Zugleich wächst die Sorge vor Antibiotikaresistenzen, besonders bei Gonorrhö. Wer steigende Fallzahlen ignoriert, riskiert, dass behandelbare Infektionen schwerer kontrollierbar werden.

Brisant ist auch der Anstieg der angeborenen Syphilis. Wenn ein Kind bereits im Mutterleib infiziert wird, kann das schwere Folgen haben. Dass solche Fälle in Europa wieder zunehmen, ist ein Armutszeugnis für Vorsorge, Screening und medizinische Erreichbarkeit. In einer angeblich hochmodernen Gesundheitsunion dürfte so etwas nicht zur Randnotiz werden.

Die Botschaft ist unbequem, aber klar: Europa hat kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wer Infektionszahlen senken will, braucht gezielte Tests, klare Prävention, schnelle Behandlung und eine ehrliche Sprache über Risikoverhalten. Politisch korrekte Nebelkerzen schützen niemanden vor Syphilis, Gonorrhö oder Chlamydien.