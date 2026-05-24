Hantavirus im Epidemiegesetz: FPÖ warnt vor „Corona 2.0“

Ein neues FPÖ-TV-Video sorgt in Österreich für Aufregung. Unter dem Titel „Hantavirus-Hysterie: Bald wieder Ausnahmezustand?“ warnt FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak vor einer Entwicklung, die Erinnerungen an die Corona-Jahre wecken soll. Anlass ist eine Änderung im österreichischen Epidemiegesetz-Umfeld: „von Mensch zu Mensch übertragbare Hanta-Virus-Infektionen“ wurden per Verordnung erfasst.

Die Formulierung ist echt. Sie findet sich im Bundesgesetzblatt II Nr. 114/2026. Politisch brisant wird sie, weil damit im Ernstfall rechtliche Maßnahmen wie Meldung, Absonderung und Kontaktmanagement möglich werden könnten. Genau diesen Punkt greift die FPÖ auf und spricht von überzogener Vorbereitung auf einen neuen Ausnahmezustand.

Der medizinische Hintergrund ist allerdings enger, als es die Schlagworte vermuten lassen. Es geht nicht um „das Hantavirus“ im Allgemeinen, sondern vor allem um das südamerikanische Andesvirus. Laut österreichischem Sozialministerium ist ANDV das einzige Hantavirus, bei dem bisher eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung beschrieben wurde. Diese gelte jedoch als selten und setze in der Regel engen oder längeren Kontakt voraus.

Auslöser der aktuellen Vorsorge ist der internationale Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius. Die WHO meldete am 13. Mai 2026 insgesamt elf Fälle im Zusammenhang mit dem Schiff, darunter drei Todesfälle. Acht Fälle waren laborbestätigte Andesvirus-Infektionen. Die WHO geht nach damaligem Stand davon aus, dass eine erste Infektion vor Betreten des Schiffes erworben worden sein könnte und es anschließend an Bord wahrscheinlich zu Übertragungen zwischen Menschen kam.

Das ist ernst, aber es ist kein Beleg für eine neue Pandemie. Die WHO bewertete das Risiko für die Weltbevölkerung als niedrig. Auch das ECDC stufte das Risiko für die Allgemeinbevölkerung in Europa als sehr gering ein. Österreichs Ministerium betont ebenfalls, dass die getroffenen Maßnahmen der Vorbereitung des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf ein „nach wie vor wenig wahrscheinliches“ Auftreten von Verdachtsfällen dienen.

Kritik an solchen Gesetzesänderungen ist trotzdem legitim. Nach den Corona-Jahren reagieren viele Bürger empfindlich, wenn Begriffe wie Absonderung, Kontaktverfolgung oder übertragbare Infektion wieder in amtlichen Texten auftauchen. Entscheidend ist daher nicht nur, ob eine Maßnahme medizinisch begründbar ist, sondern auch, wie eng sie begrenzt, wie transparent sie erklärt und wie schnell sie wieder zurückgenommen wird.

Faktenchecker wie Mimikama kommen zu dem Schluss: Die Änderung ist real, aber sie belegt keinen geplanten Lockdown und kein „Corona 2.0“. Sie schafft vielmehr eine rechtliche Grundlage für einen seltenen Sonderfall. Genau hier liegt der Konflikt: Behörden nennen es Vorsorge, Kritiker sehen darin den nächsten Baustein eines überdehnten Gesundheitsstaates.

Für die Bevölkerung in Österreich und Deutschland bleibt die praktische Regel vorerst dieselbe: Die hierzulande üblichen Hantavirus-Infektionen entstehen überwiegend durch Kontakt mit Ausscheidungen infizierter Nagetiere, etwa beim Reinigen von Schuppen, Kellern oder Gartenhäusern. Eine breite Mensch-zu-Mensch-Ausbreitung in Europa ist derzeit nicht belegt.

Die Debatte zeigt dennoch, wie wenig Vertrauen nach Corona übrig geblieben ist. Wer heute neue Gesundheitsbefugnisse schafft, muss genauer erklären als früher, warum sie nötig sind, für welchen Fall sie gelten und wo ihre Grenze liegt. Sonst reicht ein einziger Satz im Bundesgesetzblatt, und aus Vorsorge wird politischer Sprengstoff.

Quellen: WHO, ECDC, Österreichisches Sozialministerium, RIS: BGBl. II Nr. 114/2026, Mimikama.