Systematische Übersichtsarbeiten gelten als Spitze der medizinischen Evidenz. Sie bündeln Einzelstudien und fließen in Leitlinien, Empfehlungen und politische Entscheidungen ein. Doch ausgerechnet bei Impfstoffen ist die methodische Qualität vieler solcher Reviews erschreckend schwach. Eine neue Untersuchung bewertet 91,7 Prozent der geprüften Arbeiten als „kritisch niedrig“.

Darauf macht die Initiative „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ aufmerksam. Das Forscherteam um Antonia Pilic untersuchte 120 systematische Reviews zu in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffen. Die Arbeiten waren zwischen 2016 und 2022 in 37 Fachzeitschriften erschienen.

Für die Bewertung nutzten die Wissenschaftler AMSTAR-2, ein etabliertes Instrument zur Beurteilung systematischer Übersichtsarbeiten. Das Ergebnis fällt verheerend aus: 110 von 120 Reviews wurden als „kritisch niedrig“ eingestuft. Neun erhielten die Bewertung „niedrig“. Nur eine einzige Arbeit wies höchstens einen nicht kritischen Mangel auf.

Zu den häufigsten Problemen gehörten fehlende vorab veröffentlichte Studienprotokolle und unvollständige Angaben darüber, welche Studien ausgeschlossen wurden und warum. Beides ist zentral. Ohne vorher festgelegten Plan lässt sich im Nachhinein kaum ausschließen, dass Methoden an erwünschte Ergebnisse angepasst wurden. Ohne Ausschlussliste bleibt unklar, ob unbequeme Daten aus nachvollziehbaren oder willkürlichen Gründen verschwanden.

Auch mögliche Interessenkonflikte der in den Reviews berücksichtigten Primärstudien wurden häufig nicht ausreichend behandelt. Auffällig ist allerdings: Die Autoren fanden keinen klaren Zusammenhang zwischen der Finanzierung eines Reviews und seiner methodischen Gesamtbewertung. Das Problem lässt sich also nicht allein auf direkte Industriefinanzierung reduzieren. Es scheint struktureller zu sein.

Die Ergebnisse bedeuten nicht automatisch, dass sämtliche untersuchten Impfstoffe unwirksam oder gefährlich sind. AMSTAR-2 bewertet die methodische Vertrauenswürdigkeit eines Reviews, nicht unmittelbar die medizinische Wirkung eines Präparats. Ein „kritisch niedriges“ Rating beweist daher nicht, dass jede Schlussfolgerung falsch ist. Es bedeutet aber, dass man sich auf die Zusammenfassung nicht ohne erhebliche Vorbehalte verlassen sollte.

Genau das ist politisch brisant. Impfempfehlungen werden häufig mit dem Hinweis auf einen angeblich eindeutigen wissenschaftlichen Konsens verteidigt. Bürger sollen weitreichenden Entscheidungen vertrauen, während die zugrunde liegende Evidenzaufbereitung vielfach nicht einmal grundlegende Anforderungen an Transparenz und Reproduzierbarkeit erfüllt.

Während der Corona-Jahre wurde wissenschaftliche Kritik schnell als „Desinformation“ abgetan. Die neue Untersuchung zeigt, warum offene Prüfung unverzichtbar ist. Wissenschaft verdient Vertrauen nicht durch Autorität, Mehrheitsformeln oder institutionelle Siegel, sondern durch nachvollziehbare Methoden, vollständige Daten und die Möglichkeit unabhängiger Kontrolle.

Die Forscher fordern eine konsequentere Vorabregistrierung, vollständige Ausschlusslisten und eine strengere Kontrolle durch Fachzeitschriften. Das wäre das Minimum. Wer auf Basis systematischer Reviews Empfehlungen für Millionen Menschen ausspricht, darf methodische Lücken nicht als akademische Formalität behandeln.

Die Untersuchung liefert einen handfesten Grund, amtliche Gewissheiten nicht ungeprüft zu übernehmen. Bei medizinischen Eingriffen muss die Beweisführung besonders belastbar sein. Fast 92 Prozent „kritisch niedrige“ Reviews sind davon weit entfernt.

Originalarbeit: Pilic et al., DOI 10.1186/s13643-025-03052-2.