Digitale Brieftasche ab 2027: Der gläserne Bürger zieht ins Smartphone

Ab dem 2. Januar 2027 soll der Staat in Deutschland seine digitale Brieftasche verteilen. Die Bundesregierung hält laut einer neuen Meldung des Deutschen Bundestages an diesem Termin fest. Was harmlos nach einer App für Dokumente klingt, soll schrittweise zum zentralen Zugang für Identität, Führerschein, Versicherungsnachweise, Unterschriften und später sogar Zahlungen werden. Der Bürger trägt seine staatlich bestätigte Identität dann nicht mehr nur im Portemonnaie, sondern als vernetzbares Datenpaket auf dem Smartphone.

Zum Start sollen der digitale Ausweis auf Grundlage des Personalausweises oder elektronischen Aufenthaltstitels und digitale Nachweise wie der Führerschein verfügbar sein. Über den sogenannten EUDI-Hub werden Akzeptanzstellen und Aussteller verwaltet. Später sollen qualifizierte elektronische Signaturen, Pseudonyme, Zahlungsautorisierungen, Bildungs- und Berufsabschlüsse, Vollmachten, Genehmigungen und Lizenzen hinzukommen. F-NEWS warnte bereits, dass Brüssel mit der EUDI-Wallet eine europaweite digitale Identitätsinfrastruktur aufbaut. Nun steht der deutsche Starttermin fest.

Auch das Gesundheitswesen wird angeschlossen. Ab Januar 2027 soll die Wallet als zusätzliches Identifizierungsmittel für die Anmeldung bei der Gesundheits-ID dienen. Ab Dezember 2028 soll sie mit entsprechenden Nachweisen sogar wie die elektronische Gesundheitskarte als Versicherungsnachweis verwendet werden können. Gleichzeitig berücksichtigt die Bundesregierung bereits eine spätere Bezahlfunktion. Der Vorschlag der EU-Kommission zum digitalen Euro sieht vor, dass dessen Frontends mit der EUDI-Wallet zusammenarbeiten oder direkt integriert werden. Damit rücken Identität, Gesundheitszugang und Zahlung technisch in ein gemeinsames System. Wie eng digitales Geld und digitale Kontrolle zusammenwachsen können, zeigt das F-NEWS-Dossier „Bargeld, digitaler Euro und Kontrollgeld“.

Die Bundesregierung betont in ihrer Antwort auf Bundestagsdrucksache 21/7319, dass Identitäts- und Nachweisdaten nicht zentral gespeichert würden. Auf dem Smartphone liegen jedoch die Nachweise, die Personenidentifizierungsdaten sowie Aktivitätsprotokolle. Für Betrieb, Sicherheit, Fehleranalyse und Nachvollziehbarkeit werden außerdem Diagnose- und Metadaten verarbeitet. Im zentralen Backend sind unter anderem eine pseudonyme Kennung der Wallet-Instanz, Gültigkeits- und Widerrufsstatus, kryptografische Schlüssel, Sperrcodes sowie Angaben zu Gerätemodell, Betriebssystem und App-Version vorgesehen.

Die konkreten Aufbewahrungs- und Löschfristen für personenbezogene Daten stehen noch nicht abschließend fest. Sie sollen erst in Betriebskonzepten und der laufenden Datenschutz-Folgenabschätzung festgelegt werden. Akzeptanzstellen erhalten nach offizieller Darstellung nur die Datenfelder, die sie für einen registrierten Zweck anfragen und die der Nutzer freigibt. Wie lange diese Stellen die übermittelten Daten speichern, liegt jedoch in ihrer eigenen datenschutzrechtlichen Verantwortung. Damit verteilt sich die Kontrolle auf ein wachsendes Netz staatlicher und privater Stellen.

Ein besonders datensparsames Zero-Knowledge-Verfahren steht zum Start nicht zur Verfügung. Die Wallet soll stattdessen mit selektiver Offenlegung und Einmal-Nachweisen arbeiten. Pseudonyme und eine Kommunikation von Wallet zu Wallet fehlen zunächst ebenfalls, weil die europäischen Spezifikationen noch nicht vollständig vorliegen. Trotzdem soll die erste Version Anfang 2027 an den Start gehen. Die vollständige Zertifizierung nach allen eIDAS-2.0-Funktionen ist erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen; vor dem Start sollen Sicherheitsprüfungen, Code-Audits und ein Bug-Bounty-Programm über verbleibende Risiken entscheiden.

Offiziell bleibt die Nutzung freiwillig. Bestehende digitale und nicht digitale Zugangswege sollen erhalten bleiben, und öffentliche wie private Anbieter müssen Alternativen anbieten. Das ist die Rechtslage. Ob diese Freiwilligkeit im Alltag Bestand hat, ist eine andere Sache. Wenn Behördenvorgänge, Vertragsabschlüsse oder Zahlungen mit der Wallet schneller und einfacher werden, während analoge Wege länger dauern und umständlicher bleiben, kann aus einem freiwilligen Angebot schleichend ein faktischer Zwang werden, ohne dass je ein formelles Verbot des Papierausweises nötig wäre.

Billig ist das Projekt ebenfalls nicht. Für 2023 bis 2026 nennt die Bundesregierung rund 79,3 Millionen Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Für 2027 und 2028 sind weitere rund 135 Millionen Euro vorgesehen. Zusammen sind das mehr als 214 Millionen Euro. Nicht enthalten sind die Kosten für die Ausstellung einzelner Nachweise, die Anbindung der Akzeptanzstellen oder den Dienst zum Zurücksetzen der PIN. Der tatsächliche Preis des gesamten Ökosystems liegt also höher.

Die Wallet ist nicht automatisch eine zentrale Überwachungsdatenbank, und die Bundesregierung verspricht Verschlüsselung, Einwilligung und Datensparsamkeit. Der entscheidende Schritt liegt tiefer: Der Staat schafft eine einheitliche technische Schiene, auf der immer mehr Identitätsmerkmale, Berechtigungen und Lebensbereiche transportiert werden können. Jede spätere Erweiterung wird dann nicht mehr als neues Kontrollsystem erscheinen, sondern nur noch als zusätzliche praktische Funktion.

So entsteht der gläserne Bürger nicht mit einem einzigen großen Gesetz. Er entsteht Funktion für Funktion: erst der Ausweis, dann der Führerschein, die Versicherung, die Unterschrift und schließlich die Zahlung. Alles freiwillig, alles sicher, alles bequem – bis ein Leben ohne die staatliche App zwar noch erlaubt, praktisch aber kaum noch vorgesehen ist.