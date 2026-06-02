Der chinesische Autobauer SAIC will E-Fahrzeuge künftig in Europa herstellen. Wie n-tv berichtet, plant der Konzern im spanischen Galicien eine Produktion mit bis zu 120.000 Fahrzeugen pro Jahr. Der Betrieb soll vor Ende 2028 starten.

Das Projekt soll demnach in Ferrol entstehen, einer Stadt im Nordwesten Spaniens. Im Raum stehen zunächst rund 200 Millionen Euro Investition und bis zu 2.300 Arbeitsplätze. Für die Region klingt das nach Industriepolitik mit schönen Zahlen. Für Europas Autobauer klingt es nach der nächsten Stufe des chinesischen Angriffs auf den Markt.

Denn der entscheidende Punkt ist nicht nur, dass SAIC Fahrzeuge verkauft. Der Konzern will sie hier bauen. Damit verschiebt sich der Konflikt: China begegnet Europas Strafzöllen und Schutzmaßnahmen nicht mit Rückzug, sondern mit Lokalisierung. Wenn chinesische E-Autos in Europa vom Band laufen, wird aus Importdruck Produktionsdruck.

SAIC ist in Europa vor allem über die Marke MG sichtbar. Die Fahrzeuge sind preisaggressiv, elektrisch und genau in jenem Segment unterwegs, in dem europäische Hersteller seit Jahren zwischen Klimavorgaben, Kostenexplosion, Batterierückstand und politisch erzwungener Transformation hängen. Während Brüssel den Verbrenner aus dem Markt drückt, rücken chinesische Anbieter mit staatlich gestützter Industrieerfahrung nach.

Offiziell wirkt das Projekt wie eine Win-win-Erzählung: Investition, Jobs, E-Mobilität, europäische Fertigung. Doch strategisch ist es eine bittere Pointe. Europa hat seine Autoindustrie mit immer strengeren CO2-Vorgaben in Richtung Elektro gezwungen und bekommt nun chinesische E-Auto-Fabriken auf eigenem Boden. Die Wertschöpfung kommt zwar teilweise nach Europa, die Kontrolle über Marke, Plattform, Batterie-Strategie und Preis bleibt aber in China.

Für Spanien ist das kurzfristig attraktiv. Eine Region mit Industriebedarf bekommt Arbeitsplätze und Zukunftsrhetorik. Für Deutschland ist es ein Warnsignal. Die hiesigen Hersteller verlieren nicht nur Marktanteile in China, sondern müssen sich nun auch in Europa gegen chinesische Werke behaupten, die die EU-Regeln von innen bedienen.

Genau hier zeigt sich die Schwäche europäischer Industriepolitik. Man glaubt, mit Zöllen, Förderprogrammen und Klimazielen einen Markt formen zu können. Tatsächlich passt sich der globale Konkurrent schneller an als die eigene Bürokratie. Wenn der Zoll den Import verteuert, baut China eben innerhalb der Zollmauer.

Die E-Mobilität wurde jahrelang als europäisches Zukunftsprojekt verkauft. Nun sieht es immer häufiger so aus, als werde Europa zum Absatz- und Fertigungsstandort für jene Konzerne, die Batterien, Lieferketten und Skalierung längst besser beherrschen. SAICs Galicien-Plan ist deshalb keine Randmeldung aus Spanien. Er ist ein weiterer Hinweis darauf, wer im E-Auto-Rennen Tempo macht und wer nur noch reguliert.