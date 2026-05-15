Aus den Augen, aus dem Sinn: 2,5 Millionen Epstein-Seiten bleiben geheim

Fast ein halbes Jahr nach dem Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten sind noch immer rund 2,5 Millionen Dokumente nicht öffentlich zugänglich. Viele der bereits veröffentlichten Unterlagen bleiben stark geschwärzt. Der demokratische Abgeordnete Dan Goldman wirft dem Justizministerium vor, Informationen zurückzuhalten und Donald Trump zu schützen, schreibt The Daily Beast dazu.

Das ist der eigentliche Skandal: Nicht die nächste spektakuläre Namensliste, nicht der nächste Social-Media-Thread, nicht das nächste angebliche Geheimdokument. Sondern die Methode. Erst wurde Transparenz versprochen. Dann kamen Massenveröffentlichungen mit Schwärzungen, Datenschutzpannen bei Opfern, technische Suchsysteme, politische Vorwürfe, interne Kontrollmechanismen — und irgendwann war die öffentliche Aufmerksamkeit weg.

Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau so sterben große Affären.

Das Epstein Files Transparency Act sollte eigentlich Schluss machen mit dem Nebel. Die Öffentlichkeit sollte erfahren, welche Personen im Umfeld des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auftauchten, welche Ermittlungen geführt wurden, welche Hinweise liegenblieben und warum über Jahre so wenig Konsequenzen folgten. Stattdessen entstand ein neues Labyrinth: Millionen Seiten, aber nicht alle. Namen, aber geschwärzt. Akten, aber unvollständig. Zugang für Abgeordnete, aber unter Bedingungen.

Goldman behauptet, er habe ungeschwärzte Fassungen gesehen, die der Öffentlichkeit in anderer Form präsentiert wurden. Das ist politisch natürlich aufgeladen, weil er Demokrat ist und Trump direkt angreift. Aber der Kern bleibt auch ohne Parteibrille problematisch: Wenn Abgeordnete andere Inhalte sehen als Bürger, dann ist die Aktenfreigabe keine Transparenz, sondern eine gestufte Informationskontrolle.

Die nächste Marke ist der 29. Mai. Dann soll die frühere Justizministerin Pam Bondi vor dem House Oversight Committee zur Handhabung der Epstein-Files aussagen. Bondi war monatelang das Gesicht des Transparenzversprechens — und wurde später selbst zum Symbol für das Gegenteil: viel Ankündigung, wenig klare Antwort. Nach einer verpassten früheren Aussage drohten Demokraten mit Missachtungsverfahren, nun soll sie Ende Mai erscheinen.

Damit ist der Vorgang nicht abgeschlossen. Er ist nur verschoben.

Besonders zynisch: Der Schutz der Opfer wird immer wieder als Begründung für Schwärzungen genannt. Dieser Schutz ist nötig. Aber gerade die ersten Veröffentlichungen wurden dafür kritisiert, Opferdaten nicht sauber genug geschützt zu haben. Ausgerechnet dort, wo Datenschutz tatsächlich geboten war, soll geschlampt worden sein. Dort, wo politische Namen und Netzwerke interessant werden, wird dagegen geschwärzt.

Das Vertrauen in diese Aktenfreigabe ist damit beschädigt. Wer jahrzehntelang zusieht, wie ein Netzwerk aus Geld, Macht, Prominenz und Geheimdienstgerüchten nie vollständig aufgeklärt wird, glaubt nicht mehr an Zufälle. Nicht weil jede Theorie stimmt. Sondern weil die offiziellen Stellen konsequent genug liefern, um Misstrauen rational erscheinen zu lassen.

Die Epstein-Akten sind nicht verschwunden. Sie liegen nur hinter Schwärzungen, Fristen, Ausschusssitzungen und juristischen Formeln. Die Öffentlichkeit soll müde werden. Und genau deshalb muss man jetzt wieder hinschauen.