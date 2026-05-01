Sohn von Epstein-Diplomat tot: 25-Jähriger nimmt sich das Leben – Familie steht unter Korruptionsverdacht

Der Sohn des norwegischen Spitzendiplomaten Terje Rød-Larsen ist tot. Edward Juul Rød-Larsen starb am 29. April in Oslo, er wurde 25 Jahre alt, wie das norwegische Boulevardblatt Dagbladet berichtet. Er nahm sich das Leben – zu einem Zeitpunkt, an dem seine Eltern mitten in einem der aufsehenerregendsten Korruptionsskandale Norwegens stecken.

Sein Vater Terje Rød-Larsen war ein enger Vertrauter von Jeffrey Epstein. In den im Januar 2026 veröffentlichten Epstein-Akten bezeichnete Rød-Larsen Epstein als „meinen besten Freund“ und „einen durch und durch guten Menschen“. Jedem seiner Kinder hatte Epstein in seinem Testament fünf Millionen Dollar vermacht. Die Kinder haben das Geld nie erhalten, und die Familie gab an, erst durch die Medien von dem Testament erfahren zu haben.

Die norwegischen Behörden ermitteln gegen Rød-Larsen wegen möglicher Korruption im Zusammenhang mit seinen Kontakten zu Epstein. Untersucht wird, ob Geschenke, Dienstleistungen und Geldbeträge, die Rød-Larsen von Epstein erhalten hat, als Bestechung zu werten sind – und ob ein Teil davon seinen beiden Kindern zugutekam.

Edwards Mutter, die frühere Botschafterin Mona Juul, steht ebenfalls unter Verdacht. Juul, zuletzt norwegische Botschafterin in Jordanien, war im Februar zurückgetreten, nachdem ihre Kontakte zu Epstein öffentlich bekannt wurden. Das norwegische Außenministerium leitete daraufhin eine Untersuchung ihrer Beziehung zu Epstein ein sowie eine Überprüfung der Finanzierung des International Peace Institute, das Rød-Larsen jahrelang leitete.

Aus den freigegebenen Dokumenten geht auch hervor, wie eng Edward selbst in das Netzwerk eingebunden war: Epstein half dem jungen Mann bei der Bewerbung an der New York University, und aus E-Mails wird deutlich, dass Edward ihm für eine Praktikumsvermittlung bei Christie’s dankte. Selbst geäußert hat sich Edward Juul Rød-Larsen zu alledem nie öffentlich.

Die Anwälte der Familie bestätigten den Tod in einer Stellungnahme und erklärten, die vergangenen Monate seien für Terje Rød-Larsen und seine Familie „extrem belastend“ gewesen. Edward sei in den Medien wiederholt namentlich oder anonym im Zusammenhang mit den Epstein-Dokumenten erwähnt worden.

Infolge des Epstein-Skandals ermittelt die norwegische Justiz gegen Rød-Larsen wegen des Verdachts schwerer Korruption. Sowohl er als auch Mona Juul bestreiten jede Schuld.

Das Netzwerk um Jeffrey Epstein fordert weiter seinen Tribut – diesmal das Leben eines 25-Jährigen, der in eine Welt hineingeboren wurde, die er sich nicht ausgesucht hatte.

Quellen: Dagbladet | Newsweek | Gateway Pundit | MSN/AP