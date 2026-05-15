Tausende UFO-Sichtungen unter Wasser: Was die Pentagon-Akten über USOs verschweigen — und was bald kommt

9.000 Sichtungen. Innerhalb von 16 Kilometern entlang der US-Küsten. Fast 400 davon vor Kalifornien, über 300 vor Florida. Das sind die Zahlen der Enigma-Tracking-App, die Bürgermeldungen zu sogenannten USOs — Unidentified Submerged Objects — auswertet, wie die New York Post berichtet. Objekte, die ins Wasser eintauchen, unter der Oberfläche manövrieren und wieder auftauchen. Keine Erklärung, keine Klassifizierung — nur Daten.

Ins gleiche Bild passt, was investigativer Journalist Ross Coulthart im NewsNation-Interview ankündigt: Unter den 46 noch unveröffentlichten UAP-Videos, die der Oversight-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses angefordert hat, soll sich 4K-Material eines Unterwasserobjekts befinden — sich fortbewegend „weit jenseits bekannter menschlicher Technologie“. Die Bilder sollen außergewöhnlich klar sein. Sie kommen in Kürze.

Die erste Tranche des PURSUE-Programms — Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters — umfasste 162 Dokumente, Videos und Fotos, darunter Aufnahmen von Objekten über dem Nahen Osten, die 90-Grad-Kurven bei 130 km/h fliegen, ein achteckiges Objekt mit Lichtschweif aus dem Jahr 2013 und football-förmige UAPs mit radialen Fortsätzen über dem Indo-Pazifik 2024. Das Pentagon bezeichnet alle Fälle ausdrücklich als „ungelöst“.

Was die erste Veröffentlichung noch nicht enthält, dürfte die zweite Tranche umso deutlicher zeigen: Die Unterwasserdimension des Phänomens. Bekannt ist seit Jahren das Video der USS Omaha von 2019, auf dem eine kugelförmige Objekt im Infrarotbild über den Ozean gleitet — und ins Wasser eintaucht. Das US-Militär hat diesen Vorfall nie öffentlich erklärt.

Die Frage, die sich stellt, ist nicht ob es diese Objekte gibt — das bestreitet mittlerweile offiziell niemand mehr. Die Frage ist, wer sie baut, wer sie steuert, und warum die Antwort darauf seit Jahrzehnten unter Verschluss gehalten wurde. Die nächste Veröffentlichung ist für Anfang Juni 2026 angekündigt.