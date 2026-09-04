Anschlagsserie auf Umspannwerke: Fahndung nach Daniel V.

Nach der Serie von Anschlägen und Sabotageversuchen an Umspannwerken in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen läuft eine bundesweite Fahndung nach Daniel V. Nach Informationen von ARD und RBB halten die Polizeibehörden Bekennerschreiben inzwischen für authentisch. Der mutmaßliche Alleintäter soll darin mit seinem Namen unterschrieben haben.

Das mehrseitige Schreiben war nach dem Angriff auf das Umspannwerk bei Jänschwalde aufgetaucht. Es enthält nach Berichten der taz detaillierte Angaben zu den verwendeten Vorrichtungen und zur Tatzeit. Genau dieses Täterwissen führte die Ermittler auf die Spur des Mannes aus Nordrhein-Westfalen.

Daniel V. soll sich nicht nur zu Jänschwalde bekannt haben. Nach den vorliegenden Schreiben geht es auch um Bergheim bei Köln, Dormagen und weitere mögliche Tatorte in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. In Dormagen fanden Ermittler am Donnerstag erneut eine verdächtige Abschussvorrichtung. Die Polizei geht dort von einem geplanten Sabotagedelikt aus.

Als Motiv nennt der Verfasser nach Angaben der Ermittler den Kampf gegen fossile Energieträger. Das macht die Sache nicht weniger gefährlich. Wer gezielt die Stromversorgung angreift, nimmt Ausfälle, Schäden und Risiken für die kritische Infrastruktur in Kauf. F-NEWS berichtete bereits über den Anschlag bei Jänschwalde und über den Angriff auf das Umspannwerk in Bergheim.

Die Fahndung läuft mit Hochdruck. Laut ARD-Informationen soll der Gesuchte mit einem alten Bundeswehrfahrzeug unterwegs sein und verschiedene Orte abfahren. Ob sich sämtliche im Schreiben reklamierten Taten tatsächlich zweifelsfrei Daniel V. zuordnen lassen, müssen die Ermittlungen klären. Fest steht: Aus einzelnen Vorfällen ist binnen weniger Tage eine Serie von Angriffen auf die Energieversorgung geworden.

Die Politik redete nach den ersten Vorfällen reflexhaft über ausländische Akteure und hybride Bedrohungen. Nun führt die Spur offenbar zu einem deutschen Einzeltäter aus Nordrhein-Westfalen. Die Gefährdung der Strominfrastruktur bleibt dieselbe. Nur der Täterhintergrund passt nicht zur bequemen Erzählung vom stets äußeren Feind.