Anklage gegen Richter in Hannover: Bericht nennt 1,7 Millionen Kinderporno – Dateien

Gegen einen 63 Jahre alten Richter aus Niedersachsen soll Anklage im Zusammenhang mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs erhoben worden sein. Das berichtet die BILD unter Berufung auf eigene Informationen. Die Anklage gegen den in dem Bericht als Thomas N. bezeichneten Mann liege dem Landgericht Hannover vor.

Nach dem Bericht sollen bei den Ermittlungen rund 1,7 Millionen Dateien gefunden worden sein. Wie viele Bilder oder Videos von der Staatsanwaltschaft als kinder- oder jugendpornografisch eingestuft werden, geht aus der bislang öffentlich bekannten Darstellung nicht hervor. Ebenfalls offen ist, auf welchen Datenträgern die Dateien gespeichert waren und welcher konkrete Tatzeitraum Gegenstand der Anklage ist.

Die Zeitung bezeichnet den Beschuldigten in ihrer Überschrift als „SPD-Richter“. Eine unabhängig auffindbare Bestätigung seiner Parteimitgliedschaft oder einer Funktion innerhalb der SPD liegt derzeit nicht vor. Auch eine öffentliche Stellungnahme des Beschuldigten, seiner Verteidigung oder der SPD war bei Abschluss dieser Recherche nicht auffindbar.

Weder das Landgericht Hannover noch die niedersächsische Justiz haben den konkreten Fall bislang in einer auffindbaren Pressemitteilung dargestellt. Auch weitere Medien haben die Angaben bis zum Morgen des 31. Juli 2026 nicht unabhängig bestätigt. Die Angaben zur Person, zur Anklage und zur Zahl der Dateien beruhen daher derzeit auf dem BILD-Bericht vom 30. Juli 2026.

Auffällig ist diese Funkstille dennoch. Bei einer Anklage gegen einen Richter, seiner SPD-Verbindung und einer Datenmenge von 1,7 Millionen Dateien wäre mit Nachfragen regionaler und überregionaler Medien zu rechnen. Bislang ist davon öffentlich nichts zu sehen. Gibt es eine Nachrichtensperre? Dafür liegt kein Beleg vor. Möglich ist ebenso, dass BILD exklusiv aus Verfahrenskreisen informiert wurde und andere Redaktionen wegen fehlender Behördenbestätigung und der Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten noch zurückhaltend sind. Unbeantwortet bleibt damit, warum Gericht, Staatsanwaltschaft und Partei den öffentlich erhobenen Vorwürfen bislang keine überprüfbare Einordnung gegenüberstellen.

Dass eine Anklage beim Landgericht eingegangen ist, bedeutet ebenfalls noch nicht, dass das Hauptverfahren eröffnet wurde. Zunächst prüft das Gericht, ob die Anklage zugelassen und ein Prozess angesetzt wird. Welche Straftatbestände die Staatsanwaltschaft im Einzelnen anklagt und ob der Richter noch im aktiven Dienst steht, ist derzeit öffentlich nicht geklärt.

F-News berichtete bereits über Ermittlungen wegen mutmaßlicher sexueller Ausbeutung Minderjähriger am Nürnberger Hauptbahnhof sowie über die historische Debatte über pädosexuelle Positionen im Umfeld der taz.

Für den beschuldigten Richter gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung selbstverständlich die Unschuldsvermutung.