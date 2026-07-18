AfD NRW trotzt Berlin: Vincentz-Lager setzt sich bei Listenwahl durch

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Redaktion F-News

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Wahlurne und Delegierte nach einer politischen Listenwahl als Symbolbild
Symbolbild, KI-generierte redaktionelle Illustration

Die AfD Nordrhein-Westfalen hat ihre Landesliste für die Landtagswahl 2027 abgeschlossen. Nach tagelangem Streit, Blockadevorwürfen und einer Abbruchforderung der Bundesspitze stehen nun 82 Kandidaten fest. Für den Augenblick hat sich damit das Lager um Landeschef Martin Vincentz durchgesetzt.

Noch am Donnerstag hatten die Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla den Landesvorstand aufgefordert, die Versammlung abzubrechen. Sie sahen erhebliche rechtliche Risiken für die Liste. Wie F-News berichtete, lehnte Vincentz diese Forderung ab und ließ am Freitag weiterwählen.

Vincentz zieht die Wahl durch

Eine deutliche Mehrheit der Delegierten stimmte für die Fortsetzung. Danach ging es schnell: Nach Angaben des Landesverbandes wurden insgesamt 82 Kandidaten gewählt. Vincentz steht als Spitzenkandidat auf Platz eins. Hinter ihm folgen Enxhi Seli-Zacharias, Christian Loose, Sven Tritschler und Christian Blex.

Der Landeschef erklärte anschließend, die Liste sei rechtssicher. Auch Versammlungsleiter Julian Flak betonte, die Vertreter seien ordnungsgemäß von den Parteimitgliedern gewählt worden. Damit stellt sich die Landesführung offen gegen die Bedenken aus Berlin.

Vincentz räumte den Konflikt in seiner Abschlussrede ungewöhnlich deutlich ein. Der Bundesvorstand habe Informationen über mögliche Rechtsmängel erhalten und ihn deshalb zum Abbruch aufgefordert. Nach Prüfung mit mehreren Juristen sei er jedoch zu dem Schluss gekommen, dass gerade ein Abbruch und eine komplette Neuwahl das größere Anfechtungsrisiko dargestellt hätten.

Machtkampf vorerst entschieden

Hinter dem Streit über Wahlverfahren und Formalien steckt ein handfester Machtkampf. Auf der einen Seite steht das Lager um Vincentz, auf der anderen seine innerparteilichen Gegner um den Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich. Diese hatten die Wahlgänge am vergangenen Wochenende nach Darstellung der Landesführung mit einer Flut aussichtsloser Kandidaturen massiv verzögert.

Mit dem Abschluss der Liste hat Vincentz Tatsachen geschaffen. Sein Lager besetzt den Spitzenplatz und einen großen Teil der aussichtsreichen Positionen. Die Gegner konnten die Wahl weder stoppen noch eine komplette Neuaufstellung erzwingen. Der offene Widerstand gegen die Bundesspitze dürfte das Verhältnis zu Berlin allerdings weiter belasten.

Ob der Sieg Bestand hat, entscheidet sich möglicherweise nicht allein innerhalb der Partei. Sollten Wahlleiter oder Gerichte tatsächlich Rechtsfehler feststellen, könnte der Streit erneut aufbrechen. Im Augenblick aber gilt: Vincentz hat sich durchgesetzt, die Liste steht und der Landesverband will zum Wahlkampf übergehen.

Die 82 Kandidaten der AfD NRW

  1. Dr. Martin Vincentz
  2. Enxhi Seli-Zacharias
  3. Christian Loose
  4. Sven Tritschler
  5. Dr. Christian Blex
  6. Markus Wagner
  7. Sascha Menkhaus
  8. Thomas Röckemann
  9. Andreas Keith
  10. Alexander Schary
  11. Daniel Seinsche
  12. Sven Elbers
  13. Klaus Esser
  14. Andrea Pousset
  15. Jürgen Spenrath
  16. Pierre Jung
  17. Volker Stolz
  18. Sebastian Schulze
  19. Uwe Detert
  20. Marion Baumgart
  21. Dominic Fiedler
  22. Andreas Klöcker
  23. Julian Hermneuwöhner
  24. Dr. Hartmut Beucker
  25. Nadine Heuser
  26. Lucas Baumert
  27. Ina Welzenbach
  28. Jan-Hendrik Schulz
  29. Kevin Burmeister
  30. Stephan Grubendorfer
  31. Susanne Zimmer
  32. Guido Reil
  33. Michael Eiche
  34. Denise Gehrmann
  35. Christoph Kukulies
  36. Klaus Henning Gahr
  37. Thomas Mayer-Steudte
  38. Alexander Pateck
  39. Jeremy Jason
  40. Dietrich Wiens
  41. Klaus Lange
  42. Maik Klaus
  43. Steffen Christ
  44. Marion Bergk
  45. Sebastian Landwehr
  46. Marlon Buchholz
  47. Lars Vietze
  48. Marcus Mellerke
  49. Jörg Feller
  50. Bodo Gilz
  51. Tobias Schmitz
  52. Matthias Renkel
  53. Frank Wübbeling
  54. Alexander Lex
  55. Sebastian Walgenbach
  56. Michael Immel
  57. Rüdiger Voigt
  58. Sebastian Südekum
  59. Dietmar Rekowski
  60. René Bosse
  61. Wolfgang Paul
  62. Ralf Neunteufel
  63. Udo Fischer
  64. Sascha Ulbrich
  65. Jakob Baidin
  66. Dr. Matthias Käding
  67. Andreas Meitzke
  68. Mario Liedke
  69. Dr. Dominik Burghardt
  70. Pascal Gasch
  71. Dennis Dinter
  72. Serge Menga
  73. Henning Dornauf
  74. Wiebke Herrmann
  75. Dr. Uwe Höller
  76. Thomas Staubach
  77. Gerhard Hildebrandt
  78. Igor Tabakman
  79. Vladimir Klein
  80. Ulrich Lehmann
  81. Dietmar Vocke
  82. Friedbert Raulf

Quelle der Kandidatenliste und der wiedergegebenen Aussagen: Pressestelle der AfD Nordrhein-Westfalen.

Redaktion F-News

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