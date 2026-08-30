Tödliche Schüsse bei Rave in Aarau: Ein Toter, fünf teils schwer Verletzte

Bei einer Rave-Party auf der Pferderennbahn im Aarauer Schachen sind in der Nacht Schüsse gefallen. Nach vorläufigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Aargau starb eine Person. Fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Die Polizei meldete am Samstagmorgen einen Großeinsatz. Blick berichtet von mehreren Schussabgaben auf dem Gelände der Rave-Veranstaltung. Zur Identität der Opfer, zu den Tätern und zum Ablauf der Tat lagen zunächst keine weiteren gesicherten Angaben vor.

Die Ermittlungen laufen. Die Kantonspolizei will nach Abschluss der ersten Maßnahmen weitere Informationen bekannt geben.

Rave-Party nimmt einen dramatischen Ausgang In Aarau in der Schweiz werden bei einer Schießerei auf einer Rave-Party mehrere Opfer gemeldet. — Jan Bereiter (@JanBereiter) 30. August 2026

F-NEWS berichtete zuletzt über die Kriminalitätsdebatte in der Schweiz und über Bombenattentate in Schweden.