Der Beitrag „3.000 Jahre Impfgeschichte“ der Anwälte für Aufklärung zeichnet die Geschichte künstlicher Immunisierung als Geschichte von Experimenten, staatlichem Druck und anhaltendem Widerstand nach. Seine zentrale These lautet: Impfungen seien nie nur ein medizinisches Thema gewesen, sondern stets auch eine Frage von Macht, wirtschaftlichen Interessen und körperlicher Selbstbestimmung.

Den Ausgangspunkt setzt der Text lange vor der modernen Medizin. Er verweist auf Praktiken im alten China und Indien, bei denen getrocknete Pockenkrusten oder Material von Erkrankten eingesetzt wurden. Solche Verfahren seien ohne Kontrollgruppen und ohne systematische Sicherheitsprüfung angewandt worden. Der Beitrag beschreibt den Übergang zur massenhaften Anwendung Ende des 18. Jahrhunderts als Beginn eines Modells, das sich nun industriell herstellen und verbreiten ließ.

Im Zentrum steht Edward Jenner, der als Vater der modernen Pockenimpfung gilt. Der Autor stellt die verbreitete Erfolgserzählung infrage und verweist auf aus seiner Sicht methodische Schwächen der historischen Fallserien. Nach Darstellung des Beitrags fielen von 23 dokumentierten Fällen nur vier positiv aus; zugleich schildert er Übertragungen von Begleiterkrankungen und schwere Komplikationen unter den damaligen hygienischen Bedingungen. Die Debatte um nachlassenden Schutz und Auffrischungen sei deshalb kein neues Phänomen.

Breiten Raum nimmt der Widerstand gegen staatliche Impfpflichten ein. Als im 19. Jahrhundert in Europa gesetzliche Vorgaben eingeführt wurden und Deutschland 1874 das Reichsimpfgesetz beschloss, entstanden laut dem Beitrag rasch Impfgegnervereine. In der Weimarer Republik habe der Reichsverband zur Bekämpfung der Impfung mehr als 300.000 Mitglieder gezählt. Der Text versteht diesen Widerstand nicht als Randerscheinung, sondern als Kampf um Elternrecht und körperliche Unversehrtheit.

Auch die Erklärung von Krankheiten durch Viren behandelt der Beitrag kritisch. Er erinnert daran, dass sich medizinische Modelle historisch verändert haben, und warnt vor einer ausschließlich monokausalen Deutung. Daraus leitet der Autor die Forderung ab, wissenschaftlichen Pluralismus nicht durch politische Vorgaben oder soziale Ausgrenzung zu ersetzen.

Der schärfste Vorwurf richtet sich gegen die heutige Zulassungspraxis. Der Beitrag verlangt langfristige, herstellerunabhängige placebo-kontrollierte Doppelblindstudien und kritisiert, dass neue Impfstoffe häufig gegen ältere Präparate oder Adjuvans-Lösungen getestet würden. Zugleich verweist er auf den politischen Druck während der Corona-Zeit und fordert die vollständige Aufhebung direkten und indirekten Impfzwangs sowie eine volle Herstellerhaftung. F-NEWS berichtete zuletzt über rund 200 Strafanzeigen gegen BioNTech und das Paul-Ehrlich-Institut. Die Forderung nach Transparenz ist damit nicht erledigt.

Die staatliche Corona-Politik hat gezeigt, wie schnell aus angeblicher Vorsorge ein teures und autoritäres Ausnahmeprogramm werden kann. F-NEWS dokumentierte auch die Vernichtung von Milliardenmasken und deren Folgekosten. Der historische Abriss von Anwälte für Aufklärung setzt genau dort an: Medizinische Maßnahmen dürfen nicht mit moralischem Zwang gegen Kritik immunisiert werden.

Den vollständigen Beitrag mit weiterführenden Quellen, historischen Fallanalysen und juristischen Bezügen stellt der Verein als PDF zum Nachlesen bereit.