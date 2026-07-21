Zölibat zur Disposition: Wie sich die Kirche von ihrer lateinischen Tradition entfernt

In der katholischen Kirche wird eine weitere jahrhundertealte Ordnung zur Verhandlungsmasse. Der Erzbischof von Mechelen-Brüssel, Luc Terlinden, hat verheiratete Priester als mögliche „Bereicherung für die Kirche“ bezeichnet. Wie katholisch.de berichtet, äußerte sich Terlinden in einem Interview mit dem niederländischen „Nederlands Dagblad“.

Der Erzbischof verwies auf die katholischen Ostkirchen. Dort könnten verheiratete Männer zu Diakonen und Priestern geweiht werden, während die Bischöfe aus dem zölibatär lebenden Klerus gewählt werden. Nach Terlindens Angaben seien etwa 90 Prozent der Priester eines griechisch-katholischen Bischofs verheiratet. Der Westen bringe dieser ebenfalls katholischen Tradition häufig nicht genügend Respekt entgegen.

Der Hinweis ist historisch richtig: Der priesterliche Zölibat gehört nicht zum unveränderlichen Kern des Weihesakraments. Selbst der Katechismus der katholischen Kirche nennt ausdrücklich die legitime Ordnung der Ostkirchen. In der lateinischen Kirche ist der Zölibat jedoch seit Jahrhunderten weit mehr als eine beliebig austauschbare Personalregel. Er steht für die ungeteilte Hingabe des Priesters an Christus und seinen Dienst an der Kirche.

Genau diese geistliche Bedeutung droht in der aktuellen Reformdebatte unterzugehen. Wo früher Berufung, Opfer und Bindung an eine überlieferte Ordnung im Mittelpunkt standen, wird heute zunehmend in Kategorien von Personalmangel, Öffnung und institutioneller Anpassung gesprochen. Die Kirche beantwortet ihren Glaubensverlust damit nicht durch eine Rückkehr zu Verkündigung, Liturgie und geistlicher Klarheit, sondern durch den nächsten Umbau ihrer sichtbaren Ordnung.

Die belgischen Bischöfe hatten sich bereits während der Weltsynode 2023 offen für eine Diskussion über die Weihe verheirateter Männer gezeigt. Der Antwerpener Bischof Johan Bonny kündigte sogar an, bis 2028 verheiratete Priester weihen zu wollen. Terlinden distanzierte sich von diesem Alleingang und stellte klar, dass Bonny dafür die Erlaubnis des Papstes benötige.

Damit ist noch keine Entscheidung gefallen. Die Richtung der Debatte ist dennoch unübersehbar: Eine prägende Ordnung der lateinischen Kirche wird nicht mehr verteidigt, sondern als Hindernis behandelt, das bei Bedarf beseitigt werden kann. Eine Kirche, die jede Krise mit Strukturreformen beantwortet, entfernt sich nicht zwangsläufig von der gesamten frühen Christenheit, wohl aber immer weiter von ihrer eigenen geistlichen Identität und der über Jahrhunderte gewachsenen lateinischen Tradition.