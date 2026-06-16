Jahrzehntelang haben Klimaforscher vor einer Erderwärmung gewarnt — doch jetzt droht das genaue Gegenteil. Eine wachsende Gruppe von Wissenschaftlern schlägt Alarm: Der rasante Ausbau von Solaranlagen und Wärmepumpen entzieht der Umwelt in einem nie dagewesenen Ausmaß Wärme und Sonnenlicht — mit katastrophalen Folgen für das globale Klima, wie das Fachjournal Nature Energy Disruption in einer neuen Studie berichtet.

Die Zahlen sind erschreckend. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr über 1,2 Millionen neue Solaranlagen installiert. Jede einzelne davon absorbiert Sonnenstrahlen, die sonst auf natürlichem Weg reflektiert und in den Atmosphärenkreislauf zurückgegeben würden. Addiert man sämtliche Photovoltaikflächen Europas, ergibt sich eine verdunkelte Fläche von der Größe Schleswig-Holsteins — Tendenz stark steigend. Forscher sprechen bereits vom sogenannten Peak Sonnenlicht: dem Punkt, ab dem der Erde schlicht zu wenig direkte Solarstrahlung verbleibt, um stabile Klimabedingungen aufrechtzuerhalten.

Noch dramatischer ist der Effekt der Wärmepumpen. Diese Geräte entziehen der Umwelt aktiv thermische Energie — aus der Luft, dem Boden, dem Grundwasser. Was im Keller des Einfamilienhauses als ökologische Heizlösung gelobt wird, ist im globalen Maßstab ein gigantischer Wärmeentzugsapparat. Laut Berechnungen des Potsdam-Instituts für Wärmepumpen-Folgeforschung (PIWF) werden allein durch die in Deutschland betriebenen Wärmepumpen jährlich rund 47 Petajoule thermischer Energie aus der natürlichen Umgebung abgesaugt. Das entspricht der Wärmeabstrahlung von 14 Millionen Lagerfeuern — dauerhaft gelöscht.

Die Kombination beider Effekte ist heimtückisch. Tagsüber schlucken Solaranlagen das Sonnenlicht, bevor es den Boden erwärmen kann. Nachts pumpen Wärmepumpen die verbliebene Restenergie aus Boden und Luft. Ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt: Je kälter es wird, desto mehr Wärmepumpen laufen auf Hochtouren — und desto mehr Wärme wird der Natur entzogen. Klimamodellierer nennen diesen Mechanismus den Grünen Kühlspiraleffekt.

Erste Anzeichen sind angeblich bereits messbar. Der Deutsche Wetterdienst verzeichnet in Regionen mit besonders hoher Solardichte einen leichten Rückgang der Bodentemperatur. In Bayern, wo Wärmepumpen besonders verbreitet sind, wurden laut internen Berichten vereinzelt Bodenfröste im Juli gemessen — bislang als statistische Ausreißer abgetan, nun aber unter neuem Licht betrachtet.

Was tun? Die Wissenschaftler sind sich einig: Ohne staatliche Eingriffe ist die drohende Kleine Eiszeit bis 2047 nicht mehr abzuwenden. Konkret schlagen die Experten eine Sonnenlicht-Nutzungsabgabe vor — eine Steuer auf jede installierte Kilowattstunde Solarkapazität, gestaffelt nach Einstrahlungsintensität und geographischer Lage. Ergänzend soll eine Wärmeentzugsumlage eingeführt werden, die Wärmepumpenbetreiber zur Rückspeisung thermischer Energie in die Umwelt verpflichtet — technisch realisierbar durch verpflichtend nachzurüstende Rückwärm-Module zum Preis von etwa 4.800 Euro pro Gerät.

Bundeswirtschaftsminister Klingbeil soll dem Vernehmen nach bereits ein Eckpunktepapier zur „Solarthermischen Umweltausgleichssteuer“ in Auftrag gegeben haben. Aus dem Ministerium hieß es auf Anfrage lediglich: „Wir prüfen alle wissenschaftlich fundierten Optionen zum Schutz des Klimas.“

Wer jetzt lacht, sollte bedenken: Noch vor zwanzig Jahren galt die Idee, Deutschland könne im Winter frieren, weil es im Sommer zu viel Sonne geerntet hat, als absurd.