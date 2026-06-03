Ein Wiener Asylverein soll Behörden und Gerichte jahrelang getäuscht haben. Das berichtet das FREILICH-Magazin unter Berufung auf Recherchen von Gernot Rohrhofer und dessen Buch „Im Namen der Republik“. Es geht um den Vorwurf, Asylverfahren seien mit erfundenen oder zurechtgelegten Geschichten beeinflusst worden.

Laut FREILICH stützen sich die Recherchen auf umfangreiche Unterlagen, darunter tausende Dokumente und interne Notizen. Der Vorwurf wiegt schwer: Der Verein soll nicht nur beraten, sondern Antragsteller auf bestimmte Erzählungen vorbereitet haben. Wenn das stimmt, wäre das kein Randproblem, sondern ein Angriff auf den Kern eines ohnehin überlasteten Asylsystems.

Besonders brisant ist die behauptete Nähe zu Behörden, Gerichten, Botschaften und Gutachtern. FREILICH schildert ein Geflecht aus Kontakten, Vermerken und Abläufen, das den Eindruck einer Asylmaschine erweckt, in der Geschichten passend gemacht wurden, bis sie ins Verfahren passten. Aus Schutzrecht wird dann Drehbucharbeit.

Juristisch ist wichtig: Es handelt sich um Vorwürfe. Eine Anzeige soll 2019 eingebracht worden sein, Ermittlungen seien später eingestellt worden. Genau das macht den Fall politisch aber nicht kleiner. Denn die Frage bleibt, ob Behörden wirklich in der Lage sind, organisierte Täuschung, abgestimmte Aussagen und strategische Beratung zuverlässig zu erkennen.

Das Asylrecht lebt vom Einzelfall, von Glaubwürdigkeit und von der Prüfung persönlicher Verfolgung. Wer dieses System mit erfundenen Biografien füttert, nutzt nicht nur eine Lücke. Er missbraucht die Schutzidee selbst. Am Ende zahlen echte Schutzbedürftige, Steuerzahler und ein Rechtsstaat, der sich für seine Gutgläubigkeit auch noch feiern lässt.

Der Fall passt in ein größeres Muster: NGOs, Vereine und Beratungsstrukturen treten gern als moralische Instanzen auf, sind aber selbst oft kaum durchschaubar. Finanzierung, Einfluss, Kontakte, politische Ziele: Vieles bleibt im Nebel, während Behörden nach Aktenlage entscheiden sollen. Wer das kritisiert, gilt schnell als herzlos. Wer es ignoriert, macht Betrug bequem.

Österreich muss klären, was an den Vorwürfen dran ist und warum ein solcher Verdacht offenbar nicht zu einer öffentlichen Aufarbeitung geführt hat. Ein Staat, der bei jedem Bürger Formularfehler verfolgt, darf bei möglicher Asyltrickserei nicht plötzlich die Augen schließen.

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