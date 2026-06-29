Wie man eine Klimakatastrophe mit Datenrauschen fabriziert

Klimaschau 265: Eine neue Studie des Potsdam-Instituts behauptet, die Erderwärmung habe sich seit 2015 „signifikant beschleunigt“. Der Physiker Peter Ibach ordnet ein – und zeigt, warum die Arbeit mehr über die Klimawissenschaft verrät als über das Klima selbst.

Die Klimaforscher Grant Foster aus Maine und Stefan Rahmstorf aus Potsdam publizierten im März 2026 in den Geophysical Research Letters eine Arbeit mit dem Titel „Die globale Erwärmung hat sich deutlich beschleunigt“.