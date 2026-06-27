Wenn ein Glühwürmchen die Nacht erhellt

Neulich abends saßen wir noch im Garten. Die Luft war lau, eine Eule rief leise, und plötzlich schwebte ein Glühwürmchen über den Tisch. Dann noch eines. Und noch eines. Fünf kleine Lichter tanzten durch die Dunkelheit. Wie winzige Sternschnuppen haben sie uns für einen Moment richtig glücklich gemacht und sind dann wieder verschwunden.

Solche leuchtenden Momente tun gut.

Und es gibt noch andere Glühwürmchen. Die findet man manchmal im Internet, auf Freiheits-Blogs oder in Kommentaren. Während das Leben um uns herum immer dunkler wird, machen diese Menschen Licht für uns alle. Sie trauen sich, Dinge aufzuschreiben, die vielen unangenehm sind. Sie sagen, was ist. Sie bringen Dinge ans Licht, die sonst in der Nacht verschwinden würden. Und genau dadurch geben sie uns das Gefühl: Du bist nicht allein.

Das ist etwas Schönes und Wichtiges. In einer schweren Zeit braucht es Menschen, die mutig ein kleines Licht anzünden. Die nicht mit dem Strom schwimmen, sondern ihren eigenen Weg gehen. Die sich nicht verstecken.

Liebe Leser, Sie gehören für mich zu diesen Lichtpunkten. Seit Jahren lesen Sie meine Texte, auch die, die nicht immer leicht sind. Das bedeutet mir viel. Es zeigt, dass es sich lohnt, weiterzuschreiben. Weil es Menschen wie Sie gibt, die sich nach Klarheit sehnen und die kleinen Lichter wie mich zu schätzen wissen.