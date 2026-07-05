Weidel widerspricht AfD-Formulierungen zu homosexuellen Partnerschaften

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Redaktion F-News

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Alice Weidel von hinten bei einem Interview - Symbolbild
Symbolbild

Alice Weidel hat am Rande des AfD-Parteitags in Erfurt Formulierungen im Wahlprogramm des AfD-Landesverbands Sachsen-Anhalt kritisiert, die sich gegen sogenannte nicht traditionelle Familien richten. Wie n-tv berichtet, sagte die AfD-Vorsitzende in einem RTL/ntv-Interview zu den entsprechenden Passagen: „Da gehe ich nicht mit.“

Hintergrund ist das Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt. Darin wird laut n-tv die Verbindung von Mann und Frau als Grundlage kommender Generationen beschrieben. Außerdem heißt es dort, eine intakte Familie aus Mutter, Vater und Kindern sei die beste Voraussetzung für eine gute Kindesentwicklung. An anderer Stelle werden dem Bericht zufolge Formulierungen wie „sexuelle Abweichungen“, „nicht reproduktive Lebensweisen“, „nicht normale Geschlechtsidentitäten“ und „abseitige sexuelle Vorlieben“ verwendet.

Weidel stellte sich im Interview ausdrücklich anders auf. Sie begründete ihre Kritik damit, dass sie gesellschaftlich liberaler eingestellt sei und dies auch selbst lebe. Über die Zweiteilung zwischen traditionellen und nicht traditionellen Lebensmodellen sagte sie nach n-tv, man solle diese eigentlich hinter sich lassen.

Zur Stellung gleichgeschlechtlicher Beziehungen sagte Weidel, diese seien gleichwertig zu behandeln. Zugleich machte sie deutlich, dass sie die traditionelle Familie als gesellschaftliches Zielbild nicht ausschließt. Nach ihrer Darstellung ist es kein Widerspruch, politisch für die traditionelle Familie einzutreten und andere Lebensmodelle zugleich rechtlich gleichwertig zu behandeln.

Konkret nannte Weidel laut n-tv die steuerliche und erbrechtliche Gleichbehandlung. An dieser Gleichwertigkeit solle sich in der heutigen Zeit nichts mehr ändern; man wolle daran auch nichts ändern. Damit zog sie eine klare Linie zwischen der Betonung der traditionellen Familie und der Abwertung homosexueller Partnerschaften.

Weidel äußerte sich außerdem zu ihrer eigenen Lebenssituation. Sie lebt mit der Schweizer Filmemacherin Sarah Bossard in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Gemeinsam ziehen sie in der Schweiz zwei Kinder auf. Auf die Frage, ob Äußerungen Björn Höckes als Kritik an ihrer aus Sri Lanka stammenden Lebenspartnerin zu verstehen seien, sagte Weidel nach n-tv, es gehe nicht um Hautfarben. Ihre Frau sei Schweizerin und ein Adoptionskind und verstehe sich selbst nicht als Person mit Migrationshintergrund.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt dort in Umfragen bei etwa 40 Prozent. Damit wird die Frage, welche gesellschaftspolitische Linie die Partei in einem möglichen Regierungsfall tatsächlich verfolgt, nicht nur theoretisch bleiben.

Stellt Weidels Haltung zur Gleichwertigkeit homosexueller Partnerschaften innerhalb der AfD nicht eine mögliche Sollbruchstelle dar?

Redaktion F-News

2 Kommentare zu „Weidel widerspricht AfD-Formulierungen zu homosexuellen Partnerschaften“

  1. Avatar von Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈
    Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Meine Meinung dazu ist bekannt 👈 Sie kann freilich mit der Frau,aber Kinder in so etwas aufwachsen zu lassen,nein.Da gehe ich mit Hoecke und Sigmund mit.Wenn das Sri Lanka geht,Bitte schön.Und momentan sehe ich mein Land,mit Geld was denen nicht gehört, Belehrungen inklusive und Fremde Leute die in diesem Land die große Fresse haben in Berlin und uns belehren wollen was wir zu tun haben und da Draußen so völlig ungeschützt für den angeblichen faulen Mob, damit die da oben unser Geld verprassen die 🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🔨👹 tobt… ☝️😡😡😡😡😡😡👊

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  2. Avatar von Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈
    Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Erfurt hat gezeigt was es ist,dieser Schmelztiegel und dann noch diese versiffte Kirche übern 👊 TuS…. Gegen Reeeeeeechts,wie Geisteskrank,dieses Katholikenpack alles zusammenschmeisst😡😡🗡️😡 Kümmert euch um Sachen wie Steuern sind Raub👈 Und Tiki,Tiki hier nicht angebracht und nicht nur immer rum schreien… ich,ich,ich,ich…Diese Drecksbodden von Vatikan Stadt,und das ganze Gelumpe hier…ich,ich,ich,ich,iiiiiich,ich,ich… Pfui 👹

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