Warum du um ein Leben kämpfst, das du gar nicht wolltest

Der Trick ist so einfach wie effektiv. Sie wollen dir etwas Neues andrehen, aber du lehnst es erst mal ab. Dann verbieten sie es dir und plötzlich schreist du danach. Wie funktioniert das? Vielleicht weil du emotional zu einem Teil in der Pubertät stecken geblieben bist. Andere, die nicht so widerspenstig sind wie du, ködert man mit Modetrends und Gegenbewegungen. Nach Rock’n Roll kamen die Beatles, die Hippies, Popper und Punker, die Aerobic-Welle, später Tennis durch Boris Becker, Jogging und so weiter. Für jeden ist immer etwas dabei, eine Schublade in die er hineinpasst mit seiner zusammenfantasierten Identität, die keine ist und nichts mit ihm zu tun hat.

Und so ein Lifestyle will finanziert werden. Es fährt sich nun mal nicht umsonst nach Wacken, um einmal im Jahr im Schlamm einen auf Metal zu machen. Dafür hat man schließlich das ganze Jahr als BWLer geschuftet. Und die Kinder sind endlich auch schon so weit, dass man sie mitnehmen kann. Aber wenn das so weiter geht, können wir uns das nicht mehr leisten. Die Anlässe, ob Sport, Musik und die ganze Mode sind austauschbar. Die Muster ähneln sich und wenn Helene Fischer Fans mit Andrea Berg Anhängern über Kreuz liegen, ist das vielleicht etwas gesitteter als zwischen Dortmund und Schalke, doch die goldene Regel, dass Konkurrenz und Scheinrivalitäten das Geschäft ankurbeln, wird nie gebrochen, sondern bereitwillig erfüllt.

Es gab einmal eine Zeit, außer vielleicht im Leben von Philipp Amthor, da haben wir es noch instinktiv gefühlt, diese Ablehnung gegen alles Angepasste, Unehrliche, nicht Authentische, gegen die aufgesetzte Autorität, die uns nur brechen und die Flausen austreiben wollte. Doch je näher der Ernst des Lebens rückte, den sie immer predigten, umso mehr mussten wir ihnen Glauben schenken, damit wir endlich auf eigenen Beinen stehen konnten. Lange Haare, Nickelbrille? Lieber nicht mehr im Büro. Nu werd doch erwachsen. Färb dir doch nicht dauernd die Haare und deine Klamotten. Jede Generation kennt diese Sprüche und gibt sie weiter, manche gar mit der Erkenntnis, dass die ein oder andere Ohrfeige gar verdient gewesen sei. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, du hast keine Kinder.

Und dieses Leben wollen sie dir jetzt wegnehmen. Unter anderem die Freiheit, dein sauer verdientes Bargeld auszugeben für was auch immer du willst, ohne dass dir da jemand drein redet und dich kontrolliert. Hast du dich nie gefragt, warum du dir nicht einfach dein eigenes Geld drucken kannst?