Ver.di schwurbelt Anti-AfD-Propaganda

Während Beschäftigte unter steigenden Preisen, Personalmangel und wachsendem Druck leiden, produziert ver.di lieber politische Stimmungsvideos gegen die AfD. In dem Clip „6 Argumente, warum niemand die AfD wählen sollte“ versucht sich die Gewerkschaft an einer Mischung aus Moralpredigt, Panikmache und Wahlkampfshow.

Besonders entlarvend ist der Abschnitt zur Pflege. Dort wird behauptet, ohne ausländische Pflegekräfte würde das System zusammenbrechen. Man fragt sich unweigerlich: Ist das wirklich ein Argument gegen die AfD – oder vielmehr ein Offenbarungseid für die Politik und auch für Gewerkschaften wie ver.di selbst?

Denn seit Jahren wird ein kaputtes Pflegesystem künstlich am Leben gehalten, indem Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben werden. Menschen werden mit Versprechen nach Deutschland gelockt, landen dann oft in überlasteten Einrichtungen, kämpfen mit Bürokratie, Sprachproblemen, Wohnungsnot und enormem Arbeitsdruck. Billige Lückenfüller für ein System, das man nie ernsthaft reformieren wollte.

Statt bessere Löhne, mehr Personal, weniger Dokumentationswahnsinn und attraktivere Arbeitsbedingungen für heimische Fachkräfte durchzusetzen, verteidigt man lieber den Import von Pflegepersonal als alternativloses Modell. Das ist bequem für Politik, Betreiber und Funktionäre – aber unfair gegenüber allen Beteiligten.

Ebenso grotesk wirkt der Versuch, mit dem üblichen Klimawandel-Narrativ gegen die AfD zu agitieren. Hitzewellen, Starkregen, Waldbrände – und selbstverständlich soll auch daran am Ende die AfD schuld sein oder zumindest jede Debatte darüber verboten werden. Sachliche Diskussionen über Energiepreise, Versorgungssicherheit oder Fehlentscheidungen der Energiewende sucht man vergeblich.

Besonders lustig ist auch das Kapitel „Die AfD und ihre Straftäter“, das wie eine Mischung aus Aktenzeichen XY und die Wochenschau aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs wirkt.

Was bleibt, ist ein peinlicher Eindruck: Eine Gewerkschaft, die sich lieber als politische PR-Agentur inszeniert, statt die echten Probleme ihrer Mitglieder zu lösen. Pflegekräfte brauchen Entlastung, Arbeitnehmer bessere Bedingungen – keine albernen Kampagnenvideos mit erhobenem Zeigefinger.