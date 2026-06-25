Venezuela von zwei Erdbeben völlig verwüstet

Wie auf X und durch Berichte von Nachrichtenagenturen wie ABC News und USGS bestätigt, haben zwei starke Erdbeben Venezuela getroffen. Zunächst ereignete sich ein Beben der Magnitude 7,1 bis 7,2, gefolgt nur Sekunden später von einem stärkeren der Stärke 7,5. Das Epizentrum lag westlich von Caracas in der Region um Morón und San Felipe. Die Erschütterungen führten in der Hauptstadt und umliegenden Gebieten zu eingestürzten Gebäuden, beschädigter Infrastruktur und Panik unter der Bevölkerung.

Augenzeugen und Videos zeigen stark beschädigte Hochhäuser, Rauchentwicklung und Menschen, die auf die Straßen flüchteten. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen, Rettungskräfte suchen nach Verschütteten. Berichten zufolge gibt es Tote und Verletzte, die genaue Zahl steht noch nicht fest. Die Erdbeben wurden auch in Nachbarländern gespürt. Hilfsmaßnahmen laufen an, während Experten vor weiteren Nachbeben warnen. Die Situation bleibt angespannt in einem Land, das bereits mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert ist.

Venezuela sieht nach zwei gewaltigen Erdbeben der Stärke 7,1 und 7,5 aus wie nach einem Bombenangriff.



Betet für die Menschen, das ist wirklich schlimm.

pic.twitter.com/bEiRFjjXzl — Deniz🇹🇷🇵🇸🇪🇸 (@Dnz3457) June 25, 2026