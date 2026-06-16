Vatikan-Akten über UFO-Absturz? Whistleblower erhebt brisante Vorwürfe

Wie NewsNation berichtet, sorgt der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter David Grusch erneut für Schlagzeilen. Grusch behauptet, dass sich in den Archiven des Vatikan Unterlagen zu einem angeblichen UFO-Absturz aus dem Jahr 1933 befinden sollen.

Laut Grusch sei während der Herrschaft von Benito Mussolini in der italienischen Stadt Magenta ein unbekanntes Flugobjekt geborgen worden. Der damalige Papst Pius XII. habe Informationen darüber angeblich an die USA weitergegeben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollen amerikanische Stellen das Objekt übernommen haben.

Belege für diese Behauptungen hat Grusch bislang nicht öffentlich vorgelegt. Seine Aussagen beruhen nach eigenen Angaben auf Gesprächen mit Informanten und geheimen Dokumenten, die er während seiner Tätigkeit eingesehen haben will. Die US-Regierung weist entsprechende Vorwürfe zurück. Auch unabhängige Wissenschaftler kritisieren, dass bis heute keine überprüfbaren Beweise für außerirdische Technologie oder abgestürzte Raumschiffe vorgelegt wurden.

Dennoch befeuern die Aussagen die seit Jahrzehnten kursierenden Spekulationen über geheime Bestände in den vatikanischen Archiven. UFO-Forscher fordern seit Langem Zugang zu den historischen Dokumenten des Vatikans, um mögliche Hinweise auf ungewöhnliche Himmelsphänomene oder andere bislang unbekannte Ereignisse zu untersuchen.

Fest steht bisher nur eines: Die Geschichte ist spektakulär, die Beweislage dagegen dünn. Zwischen Geheimarchiven, Whistleblower-Aussagen und UFO-Legenden bleibt vorerst offen, ob hier tatsächlich ein verdrängtes Kapitel der Geschichte schlummert oder lediglich der nächste Mythos rund um das Thema Außerirdische.