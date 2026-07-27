Vanessa Behrendt: „Christen, steht auf und zeigt euren Glauben!“

Vanessa Behrendt richtet sich in einem neuen Video mit einem klaren Aufruf an alle Christen: Sie sollen aufstehen, ihren Glauben zeigen und ihr Licht nicht länger verstecken. In einer Welt voller Unsicherheit trügen Christen die größte Hoffnung in sich.

Behrendt sagt, der christliche Glaube müsse nicht verborgen oder entschuldigt werden. Er sei ein Anker und zugleich ein Geschenk. Christen sollten deshalb den Mut haben, öffentlich zu ihrem Glauben zu stehen.

„Jesus ist kein langes Regelwerk – Jesus ist reine Liebe“, erklärt die Politikerin. Diese Liebe heile, vergebe und verändere Leben. Im Mittelpunkt ihrer Botschaft steht damit nicht eine Sammlung von Vorschriften, sondern die persönliche Hinwendung zu Jesus und die Wirkung seiner Liebe.

Behrendt fordert Christen auf, ihren Glauben in ihren Worten, ihren Taten und in ihrem Herzen sichtbar zu machen. Sie sollten mutig sein, Farbe bekennen und stolz auf ihren Glauben sein. Ihr Aufruf endet mit der Botschaft, dass Christen ihre Hoffnung nicht im Verborgenen tragen, sondern offen in die Gesellschaft hineintragen sollen.