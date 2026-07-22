Undercovervideo zeigt: Planned-Parenthood-Leiterin beriet angebliche Kinderhändler

Ein am Mittwoch von LifeNews erneut verbreitetes Undercovervideo zeigt, wie eine damalige Leiterin einer Planned-Parenthood-Klinik zwei vermeintliche Zuhälter zu Abtreibungen bei minderjährigen Prostituierten berät. Der kurze Ausschnitt ist verstörend, doch die aktuelle Veröffentlichung verschweigt einen wichtigen Punkt: Die Aufnahmen sind nicht neu. Sie entstanden bereits im Januar 2011 in Perth Amboy im US-Bundesstaat New Jersey.

Die beiden Besucher waren keine wirklichen Menschenhändler, sondern verdeckt arbeitende Aktivisten der Pro-Life-Organisation Live Action. Sie gaben vor, 14- und 15-jährige Mädchen zur Prostitution zu zwingen, und fragten nach Abtreibungen sowie danach, wie schnell die Mädchen anschließend wieder sexuell eingesetzt werden könnten. Auf die Frage nach der Wartezeit antwortete die Mitarbeiterin laut dem veröffentlichten Material: mindestens zwei Wochen. Danach bot sie an, weitere Hinweise zu geben, was die Mädchen in dieser Zeit tun könnten, um weiter Geld einzubringen.

In längeren Ausschnitten der damaligen Recherche war außerdem zu sehen, wie die Klinikleiterin über Altersangaben, Begleitpersonen und Möglichkeiten sprach, Leistungen für Minderjährige zu organisieren. Live Action veröffentlichte 2011 eine ganze Serie verdeckter Besuche in Einrichtungen von Planned Parenthood und warf Mitarbeitern vor, den vermeintlichen Tätern Wege gezeigt zu haben, Abtreibungen und Verhütungsmittel für ihre minderjährigen Opfer zu beschaffen.

Planned Parenthood reagierte damals auf den Fall in New Jersey und entließ die im Video gezeigte Klinikleiterin. Gegenüber ABC News erklärte die Organisation, das Verhalten verstoße gegen eine Null-Toleranz-Regel. Zugleich hieß es, Vorgesetzte hätten die mutmaßliche Menschenhandelslage den Behörden gemeldet, noch bevor das Material öffentlich geworden sei. Die Undercoveraktion sei inszeniert worden, um Planned Parenthood zu diskreditieren.

Diese nachträgliche Reaktion macht die aufgezeichnete Beratung jedoch nicht ungeschehen. Eine Mitarbeiterin, die von angeblich ausgebeuteten 14- und 15-Jährigen hört, hätte das Gespräch sofort beenden und den Schutz der Kinder in den Mittelpunkt stellen müssen. Stattdessen lief die Beratung weiter bis hin zur Frage, wann die Mädchen nach einer Abtreibung wieder für sexuelle Dienste verfügbar wären. Dass erst eine verdeckte Kamera diesen Umgang sichtbar machte, bleibt der eigentliche Skandal.

Allerdings sollte auch eine Pro-Life-Nachrichtenseite ihren Lesern sagen, dass sie 15 Jahre altes Material neu veröffentlicht. Der LifeNews-Beitrag erweckt ohne Datumsangabe den Eindruck einer frischen Enthüllung. Das Video dokumentiert einen realen und damals öffentlich behandelten Vorgang, aber keinen neu aufgedeckten Fall aus dem Jahr 2026.

Gerade weil die Aufnahme so schwer wiegt, braucht sie keine künstliche Aktualisierung. Sie zeigt, wie schnell der angebliche Dienst an der „reproduktiven Gesundheit“ in praktische Hilfe für diejenigen umschlagen kann, die schwangere Minderjährige ausbeuten. Planned Parenthood feuerte eine Mitarbeiterin und verwies auf Meldungen an die Behörden. Die entscheidende Frage bleibt dennoch, warum in einem solchen Gespräch überhaupt noch über Abtreibung, Wartezeiten und die weitere kommerzielle Ausbeutung der Mädchen beraten wurde.