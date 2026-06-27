UN-Bericht: Deutschland wird zur Ketamin-Drehscheibe

Deutschland wird beim illegalen Ketamin-Handel offenbar zu einem der zentralen europäischen Knotenpunkte. Wie das Deutsche Ärzteblatt unter Berufung auf den Jahresbericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung berichtet, seien nur die Niederlande in Europa eine noch bedeutendere Drehscheibe für den illegalen Handel mit dieser Substanz.

Die Analyse bezieht sich auf Daten aus den Jahren 2020 bis 2024. Ketamin ist in der Medizin ein legales Narkose- und Schmerzmittel, wird aber auch als Rauschmittel missbraucht und laut Bericht häufig mit anderen Drogen kombiniert. Besonders brisant: Das meiste Ketamin, das auf dem europäischen Drogenmarkt auftauche, werde zuvor aus legalen Produktionskanälen in Indien abgezweigt.

Damit steht wieder eine unangenehme Frage im Raum: Wie passt ein Staat, der bei Bürgern immer neue Kontroll-, Melde- und Überwachungsphantasien entwickelt, zu einem Land, das zugleich als wichtige Route für internationale Drogenströme auftaucht? Für Bargeld, Kommunikation, Online-Plattformen und politische Meinungen gibt es immer neue Regeln. Bei organisierter Kriminalität klingt der Befund plötzlich erstaunlich offenporig.

Der UN-Bericht weist laut Ärzteblatt außerdem darauf hin, dass Ketamin in Deutschland nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, sondern unter das weniger strenge Arzneimittelgesetz. Ähnliche Regelungen gebe es auch in anderen europäischen Staaten. Das ist kein Detail für Fachjuristen, sondern ein möglicher Teil des Problems: Wo der rechtliche Rahmen weicher ist, entstehen Grauzonen, die kriminelle Netzwerke nutzen können.

Die Risiken werden ebenfalls benannt. Ketamin-Abhängigkeit kann mit körperlichen Beschwerden, etwa Blasenproblemen, sowie psychischen Folgen verbunden sein. Gerade beim Mischkonsum mit anderen Drogen sind lebensbedrohliche Zustände möglich. Laut Bericht haben Ketamin-Konsum und Behandlungsnachfrage in Europa zugenommen, parallel sei auch die Zahl der Ketamin-Toten in Deutschland gestiegen.

Gegen den normalen Bürger wird der Staat immer detailversessener, digitaler und misstrauischer. Bei grenzüberschreitenden kriminellen Strukturen dagegen wirkt vieles zu langsam, zu löchrig und zu bequem erklärt. Wenn Deutschland zur Drehscheibe wird, ist das kein Naturereignis. Es ist ein politisches und behördliches Versagen mit Ansage.

Auch die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Einstufung Deutschlands als wichtigen Umschlagplatz für den illegalen Ketamin-Handel in Europa.