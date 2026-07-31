von Mario Grünwald

Der Ukraine-Krieg hat die militärische Bedeutung unbemannter Systeme grundlegend verändert. Deutschland unterstützt die Ukraine finanziell und industriepolitisch. Gleichzeitig wächst in Asien, insbesondere in Taiwan, das Interesse an ukrainischer Drohnentechnologie. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, welche außenpolitischen Folgen eine engere Verbindung zwischen der Ukraine, Deutschland und Taiwan für die Beziehungen zu China haben könnte.

Deutschland hat seine Unterstützung für die ukrainische Rüstungsindustrie in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet. Neben der Lieferung eigener Waffensysteme beteiligt sich Berlin zunehmend an der Finanzierung der Produktion innerhalb der Ukraine. Berichten zufolge finanziert Deutschland unter anderem die Herstellung großer Stückzahlen ukrainischer FPV-Drohnen und unterstützt den Ausbau der industriellen Kapazitäten.

Während zu Beginn des Krieges nahezu die gesamte ukrainische Produktion für den Eigenbedarf bestimmt war, diskutiert Kiew inzwischen die Waffenexporte als langfristiges wirtschaftliches Instrument. Parallel baut die Ukraine Kooperationen mit westlichen Partnern aus. So wurden zuletzt Vereinbarungen über gemeinsame Drohnenproduktion und Exporte in die USA bekannt.

Im asiatisch-pazifischen Raum beobachtet Taiwan die ukrainischen Erfahrungen mit großem Interesse. Ukrainische Unternehmen suchen dort industrielle Partner, während Taiwan versucht, seine eigene Drohnenindustrie als Alternative zu chinesischen Lieferketten auszubauen.

Aus zuverlässigen Quellen in Kiew wurde bekannt, dass eine Entscheidung getroffen wurde, militärische Drohnen an Taiwan zu verkaufen. Vielmehr befinden sich Kooperationen überwiegend im Bereich gemeinsamer Entwicklung, industrieller Zusammenarbeit und Lieferketten.

Für China hat Taiwan höchste strategische Bedeutung. Peking lehnt jede Form offizieller militärischer Zusammenarbeit anderer Staaten mit Taiwan entschieden ab. Sollte Deutschland indirekt an einer Industrie beteiligt sein, deren Technologien nach Taiwan gelangen, könnte China dies als Teil einer westlichen Eindämmungsstrategie interpretieren.

Bereits heute beobachtet China aufmerksam den Versuch Taiwans, Lieferketten für Drohnen ohne chinesische Komponenten aufzubauen. Ukrainische Technologien gelten dabei als besonders attraktiv, weil sie unter realen Gefechtsbedingungen entwickelt wurden.

Aus politikwissenschaftlicher Sicht lassen sich mehrere denkbare Entwicklungen unterscheiden.

Wie könnte sich das auf die Beziehungen zwischen Deutschland und China auswirken?

Erstens könnten sich die diplomatischen Spannungen verschärfen. China dürfte Deutschland vorwerfen, seine traditionelle Ein-China-Politik faktisch auszuhöhlen, selbst wenn Berlin keine direkten Waffenlieferungen an Taiwan genehmigen würde.

Zweitens wären wirtschaftliche Reaktionen denkbar. China verfügt über umfangreiche Möglichkeiten, wirtschaftlichen Druck auf europäische Staaten auszuüben. Betroffen sein könnten insbesondere deutsche Automobilhersteller, Maschinenbauer oder Chemieunternehmen mit starker Präsenz auf dem chinesischen Markt.

Drittens könnte Deutschland stärker in die strategische Konkurrenz zwischen den USA und China hineingezogen werden. Die Ukraine würde in diesem Fall nicht mehr ausschließlich als europäischer Sicherheitspartner wahrgenommen, sondern auch als Lieferant militärischer Spitzentechnologie für den Indopazifik.

Die Entwicklung der ukrainischen Drohnenindustrie ist weit mehr als eine Folge des Krieges gegen Russland. Sie verändert zunehmend internationale Rüstungsmärkte und geopolitische Machtverhältnisse. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle. Sollte sich die technologische Zusammenarbeit zwischen ukrainischen Unternehmen und Taiwan weiter vertiefen, könnte Berlin indirekt in den geopolitischen Wettbewerb zwischen China und dem Westen hineingezogen werden.