Ukraine führt Kriegsprämien ein: Töten bekommt eine Preisliste

Die Ukraine führt Prämien für Gefangennahmen und Tötungen ein. Wie t-online berichtet, bekommen ukrainische Militärangehörige für die Gefangennahme eines feindlichen Soldaten 100.000 Hrywnja, umgerechnet rund 1.960 Euro. Für die Tötung eines militärischen Gegners sollen 15.000 Hrywnja gezahlt werden, rund 294 Euro.

Die Regelung gilt dem Bericht zufolge rückwirkend ab dem 1. Juni 2026 und geht auf einen Regierungsbeschluss vom 12. Juni zurück. Voraussetzung für die Zahlung bei einer Tötung ist, dass diese im Schusswechsel oder im Nahkampf geschah und durch eine entsprechende Videoaufnahme belegt werden kann. Die Prämien sollen zusammen mit dem regulären Sold ausgezahlt werden.

Das ist der Moment, in dem der Krieg endgültig die Sprache der Verwaltung annimmt. Nicht mehr nur Front, Befehl, Opfer und Geländegewinn, sondern Nachweis, Anordnung, Auszahlung und Betrag. Töten bekommt eine Zeile in der Abrechnung. Gefangennahme bekommt einen höheren Tarif. Der Schrecken wird nicht kleiner, nur weil er in eine bürokratische Form gegossen wird.

Offiziell passt diese Maßnahme in eine umfassende Heeresreform. Kiew will seine Streitkräfte effizienter machen, Anreize setzen und Leistungen messbar belohnen. Doch genau diese Messbarkeit ist das Unheimliche. Wenn der Krieg in Belegpflicht, Videonachweis und Prämienlogik übersetzt wird, entsteht ein System, das menschliches Leben in operative Kennzahlen presst.

Natürlich ist die Ukraine in einem brutalen Krieg. Natürlich sterben Menschen jeden Tag, und natürlich versucht ein Staat im Krieg, seine Soldaten zu motivieren. Aber eine Gesellschaft sollte trotzdem innehalten, wenn aus Gefechten abrechnungsfähige Vorgänge werden. Wer den Tod bezahlt, verändert auch die moralische Temperatur eines Konflikts.

Besonders brisant ist der verlangte Videonachweis. In einer Kriegsführung, die ohnehin immer stärker durch Drohnen, Kameras, Zielsysteme und digitale Auswertung geprägt ist, wird das Bildmaterial selbst Teil der Belohnungslogik. Der Krieg wird nicht nur geführt, er wird dokumentiert, bewertet und vergütet.

Für die westliche Öffentlichkeit ist das unbequem. Denn sie bekommt seit Jahren erzählt, dieser Krieg sei vor allem eine moralische Frontlinie zwischen Gut und Böse. Doch auch auf der Seite, die der Westen unterstützt, entstehen Mechanismen, bei denen einem kalt werden kann. Krieg bleibt Krieg, auch wenn die richtigen Fahnen darüber hängen.

Wer immer weiter Waffen, Geld und politische Rückendeckung liefert, sollte wenigstens ehrlich auf das schauen, was daraus wird. Eine Prämienliste für Gefangene und Tote ist kein Randdetail. Sie zeigt, wie tief die Logik dieses Krieges inzwischen in Verwaltung, Technik und Sold hineinreicht. Am Ende zahlt nicht nur ein Staat. Am Ende zahlen Menschen mit der Verrohung ganzer Gesellschaften.