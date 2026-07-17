UFOs als Spiegel des Bewusstseins? Caravacas rätselhafte Verzerrungstheorie

Warum sehen UFOs in Zeugenaussagen so unterschiedlich aus? Ein neuer Clip aus der Sendung „ERSTKONTAKT #57“ stellt dazu die Verzerrungstheorie des spanischen UFO-Forschers José Antonio Caravaca vor. Sie bricht mit der klassischen Vorstellung, bei jeder ungewöhnlichen Sichtung müsse es sich um ein materielles Raumschiff mit außerirdischer Besatzung handeln.

Der nur 1:50 Minuten lange Ausschnitt konzentriert sich auf eine auffällige Eigenschaft vieler Berichte: Form, Besatzung und Ablauf der Begegnungen unterscheiden sich stark und spiegeln häufig die jeweilige Epoche und Kultur. Caravaca fragt deshalb, ob Zeugen überhaupt das Phänomen selbst sehen oder nur eine für sie verständliche Übersetzung davon.

Nach seiner Theorie wirkt ein unbekannter „externer Agent“ auf die Wahrnehmung des Beobachters ein. Die beobachtete Erscheinung entstehe in einer Wechselwirkung zwischen diesem Auslöser und Erinnerungen, Erwartungen, Ängsten sowie kulturellen Bildern des Zeugen. Das UFO wäre demnach eine symbolische Oberfläche oder Schnittstelle, nicht zwingend das buchstäbliche Abbild eines technischen Fluggeräts.

Caravaca betont auf seiner englischsprachigen Projektseite zur Distortion Theory, dass er die Erfahrungen nicht einfach als Halluzinationen oder Erfindungen abtut. Das Phänomen könne physische Spuren hinterlassen oder zeitweise materiell wirken, seine Erscheinungsform sei jedoch instabil und werde vom Bewusstsein des Zeugen mitgestaltet. Damit läge es zwischen äußerer Realität und innerer Verarbeitung.

Die Theorie soll auch erklären, weshalb Begegnungen häufig absurde oder traumähnliche Elemente enthalten und warum sich die beschriebenen Flugobjekte im Laufe der Jahrzehnte dem technischen Vorstellungsraum anpassen. Frühe Berichte handelten von Luftschiffen, später von Untertassen und heute zunehmend von Dreiecken, Kugeln oder schwer beschreibbaren Lichtphänomenen.

Belegt ist diese Deutung nicht. Sie liefert bislang weder einen messbaren Mechanismus für den „externen Agenten“ noch klare Kriterien, mit denen sie gegenüber psychologischen Fehldeutungen, geheimen Fluggeräten oder tatsächlich unbekannten physikalischen Objekten getestet werden könnte. Ihre Stärke liegt daher weniger in einem Beweis als in der Warnung vor vorschnellen Schlüssen aus dem äußeren Erscheinungsbild.

Gerade angesichts der aktuellen UAP-Debatte ist der Gedanke unbequem. Militärische Sensoren können ungewöhnliche Signale registrieren, doch menschliche Berichte bleiben von Wahrnehmung und Erinnerung geprägt. Vielleicht sind manche UFOs reale Fluggeräte, andere Fehlinterpretationen und wieder andere etwas, für das unsere Kategorien nicht ausreichen. Caravacas Theorie öffnet diese dritte Möglichkeit, ohne sie bereits beweisen zu können.