Ablenkung: Trump greift wieder nach Grönland

Kaum starten die USA wieder neue und letztlich wirkungslose Angriffe auf den Iran, verlangt Donald erneut kleinkindhaft nach Grönland und liefert sich mit Dänemarks Regierung einen weiteren Schlagabtausch. Mette Frederiksen wiederholte auf dem Nato-Gipfel in Ankara, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe. Was sollte sie auch sonst sagen?

Trump wäre nicht Trump, wenn es bei dieser einzigen Provokation bliebe. So hat er Spanien als „schrecklichen Partner“ innerhalb der NATO bezeichnet und Finanzminister Scott Bessent angewiesen, sämtliche Handelskontakte mit dem Land einzustellen.Bei einem gemeinsamen Auftritt mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte bekräftigte Trump seine Haltung mit den Worten: „Ich will nichts mit Spanien zu tun haben.“

Es ist immer dasselbe. Trump poltert los und zerschlägt alles an Porzellan in seiner Reichweite, um später wieder zurückzurudern. Nichts als Ablenkung und das Geschwätz eines alten Mannes.