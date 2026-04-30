Trump „droht“ mit Truppenabzug und das große Medien-Hyperventilieren

Donald Trump hat auf Truth Social vier Sätze getippt, und die deutschen Leitmedien haben sofort die Notaufnahme gerufen. Dabei lohnt es sich, den Post vom 29. April zunächst nüchtern zu lesen: „The United States is studying and reviewing the possible reduction of Troops in Germany, with a determination to be made over the next short period of time.“ Kein Ultimatum. Kein Datum. Keine Zahl. Nur die Ankündigung einer Prüfung — mit angehängtem Höflichkeitsausrufer. Auf t-online wird daraus prompt die Schlagzeile „Trump droht mit Abzug von US-Soldaten“ — obwohl der Post selbst weder das Wort „drohen“ noch eine konkrete Maßnahme enthält.

Das Muster ist bekannt. Immer wenn Trump etwas „prüft“ oder „evaluiert“, verwandelt die deutsche Medienlandschaft das Gerundium in eine vollzogene Katastrophe. Tatsächlich ist diese Drohung nicht neu: bereits seit seiner Rückkehr ins Amt im vergangenen Jahr prüft Trump einen Abzug, und Quellen aus seinem Umfeld erklärten gegenüber dem Telegraph, die Frustration über die Europäer im Iran-Konflikt sei „sehr real“. Das war im März. Passiert ist seitdem: nichts. Schon vor einem Jahr hatte dasselbe Blatt berichtet, Trump erwäge den Abzug von rund 35.000 der insgesamt 38.000 US-Soldaten. Auch damals: Aufschrei, Beschwichtigungen, Stillstand.

Was ein echter Abzug bedeuten würde

Man sollte die Frage trotzdem ernst nehmen — nicht wegen Trumps Tweet, sondern weil die strategische Logik dahinter realer ist als die Empörungsrituale suggerieren. Deutschland dient den USA weniger als Schutzschild denn als logistische Drehscheibe für die eigene internationale Militärpräsenz — so hat es Norbert Röttgen selbst formuliert, was für einen CDU-Außenpolitiker bemerkenswert ehrlich ist. Ramstein ist Umschlagplatz für globale US-Operationen, Landstuhl versorgt verwundete amerikanische Soldaten aus aller Welt, Stuttgart beherbergt das EUCOM. Ein vollständiger Abzug würde die USA operativ mehr kosten als Deutschland sicherheitspolitisch — was erklärt, warum sich im US-Kongress parteiübergreifend Widerstand formiert, wann immer Trump das Thema ernsthafter betreibt.

Für Deutschland wären die Konsequenzen dennoch erheblich, aber auch heilsam: Der psychologische Abschreckungseffekt gegenüber Russland würde wegfallen, die betroffenen Regionen — vor allem Rheinland-Pfalz und Bayern — verlören tausende Arbeitsplätze, und die Bundeswehr müsste Kapazitäten aufbauen, für die weder Personal noch Material vorhanden ist. Aber all das ist eine mittel- bis langfristige Planungsaufgabe, kein Ereignis, das sich aus vier Sätzen auf Truth Social ableiten ließe. Es würde aber auch bedeuten, dass Deutschland wieder auf eigenen Beinen stehen muss. Mit der aktuellen Regierung vollkommen undenkbar.

Kann man Trump überhaupt noch ernst nehmen?

Das ist die eigentliche Frage, und die Antwort ist unbequem differenziert. Trump als bloßen Lärmmacher abzutun wäre naiv — er hat tatsächlich Truppen bewegt, Zölle verhängt, Abkommen aufgekündigt. Gleichzeitig hat er so oft mit Maßnahmen gedroht, die nie eintraten, dass jede neue Ankündigung mit einem erheblichen Glaubwürdigkeitsabschlag gehandelt werden muss. Ob es zu einem Abzug kommt, hängt von der weiteren politischen Entwicklung ab — die Diskussion allein aber, das weiß Trump genau, setzt das Bündnis unter Druck, ohne dass er einen einzigen Soldaten bewegen muss.

Genau das ist der Punkt. Trumps Posts sind primär Verhandlungsmasse, keine Operationsbefehle. Der eigentliche Adressat ist nicht die deutsche Öffentlichkeit, sondern Merz — und die Botschaft lautet: Halte die Klappe über den Iran-Krieg, oder ich mache es teuer. Merz hat die Botschaft verstanden und ist eingeknickt. Mission erfüllt — ganz ohne einen einzigen Soldaten zu bewegen. Die Medien haben dabei pflichtbewusst mitgespielt und aus einer Truth-Social-Notiz eine Sicherheitskrise gebastelt. Besser kann man Trumps Agenda nicht bedienen, seine Lenker lachen sich sicher ins Fäustchen.