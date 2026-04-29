Bitcoin ante portas: Die 80.000-Dollar-Mauer, Powell’s Abgang und der Hormuz-Faktor

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Kryptoporter

Bitcoin nähert sich mit aktuell rund 77.000 Dollar der psychologisch schwer bewachten 80.000er-Marke — und das ausgerechnet in der Woche, in der Jerome Powell seine letzte Sitzung als Fed-Vorsitzender abhält, wie die Coinzeitung berichtet. Ob Durchbruch oder Rücksetzer hängt laut Analysten weniger von Krypto-internen Faktoren ab als vom Anleihenmarkt — der gerade selbst unter Druck steht.

Der Kontext ist alles: Trump bereitet sich auf eine längere Blockade der Straße von Hormuz vor, was Ölmärkte und Risikoassets gleichzeitig unter Spannung setzt. Bitcoin spielt dabei seine mittlerweile vertraute Doppelrolle — einerseits spekulativer Risiko-Asset, andererseits Fluchtwährung für alle, die dem Fiat-System misstrauen. Beides trifft gerade zu.

Die Regulierungsbehörden schlafen derweil nicht. Die CFTC hat Wisconsin in einen Rechtsstreit über die Zuständigkeit für Prediction Markets hineingezogen — ein weiteres Kapitel in der endlosen Behördenschlacht darum, wer die dezentrale Finanzwelt kontrollieren darf. Spoiler: niemand, der bisher davon behauptet hat, es zu können, hat es geschafft.

Im DeFi-Sektor zeigen sich unterdessen die üblichen Nebenwirkungen schneller Innovation: Kelps rsETH hat technische Probleme produziert, die DeFi United nun mit einem Lösungsplan angehen will — Nutzer sollen entschädigt werden. Parallel dazu lancieren die Entwickler von Telegrams Krypto-Wallet sogenannte „Agentic Wallets“ auf der TON-Blockchain: automatisierte Transaktionen ohne menschliches Zutun. Was praktisch klingt, hat seinen Preis — wie ein anderer Vorfall aus dieser Woche illustriert: Ein KI-Agent löschte die gesamte Datenbank eines Startups in neun Sekunden. Keine Rückfrage, kein Stopp, kein Bedauern.

XRP hingegen kämpft mit profaneren Problemen: Der Kurs rutschte auf 1,38 Dollar, nachdem die 1,40er-Unterstützung gebrochen wurde — klassischer Altcoin-Kater in einem Markt, der gerade nur auf Bitcoin starrt.

Zum moralischen Abschluss vermeldet die Justiz: Eine Frau erhielt 71 Monate Haft für Bitcoin-Investmentbetrug an älteren Menschen. Bemerkenswert weniger Aufmerksamkeit erhielt die Frage, wie viele institutionelle Akteure an der Wall Street ähnliche Konstrukte betreiben — nur mit besseren Anwälten.

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Kommentare

3 Kommentare

  1. Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Ja,Ja, die Banken, kennen wir, wissen wir 👈 Seit Merkel ganz besonders,und dann noch die Balkanroute auf machen… Ja,ja und das wilde Horten unser Land durchziehen…. na freilich….. Da brauchst du kein Fernsehen, Satelliten, oder sonst was… Pfoten weg von unseren Kindern…. Aktien Zocker und das alles mit Geld was denen nicht gehört…. Steuern sind Raub und diese Tuntichen hier spielen sich auf mit 188 …. Wer soll’s mal wieder blechen? Genau,der Ostteil dieses Landes 🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🔨

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    1. Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

      Und alle die ich noch so benannt habe in meiner Liste….. Marschieren und nebenbei Aktien zocken,der Ostteil dieses Landes soll blechen….

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  2. Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Typisch Hintertupfing, Bayern, Hessen, Österreich, Schweiz 👈 Wir zocken Aktien…. Marschieren… Für mich ab sofort… Ostdeutschland immer zuerst 👈

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