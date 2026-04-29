Bitcoin nähert sich mit aktuell rund 77.000 Dollar der psychologisch schwer bewachten 80.000er-Marke — und das ausgerechnet in der Woche, in der Jerome Powell seine letzte Sitzung als Fed-Vorsitzender abhält, wie die Coinzeitung berichtet. Ob Durchbruch oder Rücksetzer hängt laut Analysten weniger von Krypto-internen Faktoren ab als vom Anleihenmarkt — der gerade selbst unter Druck steht.

Der Kontext ist alles: Trump bereitet sich auf eine längere Blockade der Straße von Hormuz vor, was Ölmärkte und Risikoassets gleichzeitig unter Spannung setzt. Bitcoin spielt dabei seine mittlerweile vertraute Doppelrolle — einerseits spekulativer Risiko-Asset, andererseits Fluchtwährung für alle, die dem Fiat-System misstrauen. Beides trifft gerade zu.

Die Regulierungsbehörden schlafen derweil nicht. Die CFTC hat Wisconsin in einen Rechtsstreit über die Zuständigkeit für Prediction Markets hineingezogen — ein weiteres Kapitel in der endlosen Behördenschlacht darum, wer die dezentrale Finanzwelt kontrollieren darf. Spoiler: niemand, der bisher davon behauptet hat, es zu können, hat es geschafft.

Im DeFi-Sektor zeigen sich unterdessen die üblichen Nebenwirkungen schneller Innovation: Kelps rsETH hat technische Probleme produziert, die DeFi United nun mit einem Lösungsplan angehen will — Nutzer sollen entschädigt werden. Parallel dazu lancieren die Entwickler von Telegrams Krypto-Wallet sogenannte „Agentic Wallets“ auf der TON-Blockchain: automatisierte Transaktionen ohne menschliches Zutun. Was praktisch klingt, hat seinen Preis — wie ein anderer Vorfall aus dieser Woche illustriert: Ein KI-Agent löschte die gesamte Datenbank eines Startups in neun Sekunden. Keine Rückfrage, kein Stopp, kein Bedauern.

XRP hingegen kämpft mit profaneren Problemen: Der Kurs rutschte auf 1,38 Dollar, nachdem die 1,40er-Unterstützung gebrochen wurde — klassischer Altcoin-Kater in einem Markt, der gerade nur auf Bitcoin starrt.

Zum moralischen Abschluss vermeldet die Justiz: Eine Frau erhielt 71 Monate Haft für Bitcoin-Investmentbetrug an älteren Menschen. Bemerkenswert weniger Aufmerksamkeit erhielt die Frage, wie viele institutionelle Akteure an der Wall Street ähnliche Konstrukte betreiben — nur mit besseren Anwälten.