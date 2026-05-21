Alterskontrolle im Betriebssystem: Colorado baut die digitale Ausweispflicht ins Gerät

Wie Reclaim The Net berichtet, treibt Colorado mit SB26-051 ein Gesetz voran, das Altersangaben nicht mehr nur einzelnen Websites oder Apps überlässt, sondern direkt auf Ebene von Betriebssystemen und App-Stores verankert. Was als Kinderschutz verkauft wird, könnte zu einer neuen Infrastruktur der digitalen Zugangskontrolle werden.

Der offizielle Gesetzentwurf SB26-051 verpflichtet Betreiber von Betriebssystemen und App-Stores, eine Alterskategorie für Nutzer bereitzustellen. Apps sollen diese Information über eine Programmierschnittstelle abrufen können. Damit wandert die Altersprüfung vom einzelnen Dienst auf das Gerät selbst. Der Browser, das Handy oder der App-Store werden zum Torwächter.

Genau das macht den Ansatz so brisant. Bisher konnten Nutzer im Netz oft selbst entscheiden, welche Daten sie welchem Anbieter geben. Bei einer OS-basierten Altersprüfung entsteht dagegen ein zentraler Mechanismus, der theoretisch jede App und jeden Dienst mit einem Altersstatus versorgen kann. Heute geht es um Jugendschutz. Morgen kann daraus ein Standard für Identitätsprüfung, Inhaltsfilter und Zugangsbeschränkungen werden.

Unterstützer argumentieren, diese Lösung sei praktischer als hunderte einzelner Altersabfragen durch Websites. Plattformen könnten leichter gesetzliche Vorgaben erfüllen, Eltern bekämen mehr Kontrolle, Anbieter müssten weniger eigene Daten sammeln. Das klingt sauberer als Ausweiskopien bei jeder App. Doch es ändert nichts am Kern: Das Betriebssystem wird zum Identitätsverwalter.

Auch Entwickler warnen vor Nebenwirkungen. GitHub kritisiert, dass Altersnachweisgesetze besonders Open-Source-Projekte, kleinere Anbieter und internationale Entwickler belasten können. Wenn jede Anwendung Altersdaten korrekt verarbeiten, rechtliche Vorgaben erfüllen und technische Schnittstellen einbauen muss, profitieren vor allem die Großen. Kleine Anbieter stehen vor Bürokratie, Haftungsrisiken und neuen Zugangshürden.

Für Big Tech kann ein solches Modell sogar bequem sein. Wer ohnehin Betriebssysteme, App-Stores, Geräte-Ökosysteme und Login-Dienste kontrolliert, bekommt eine weitere Schicht Macht. Die großen Plattformen können sich als verantwortungsvolle Kinderschützer präsentieren und gleichzeitig die Architektur bestimmen, durch die künftig alle anderen Anbieter müssen.

Datenschützer sehen hier den Einstieg in eine digitale Ausweispflicht durch die Hintertür. Nicht jeder Nutzer muss sofort seinen Ausweis hochladen. Aber das Prinzip verschiebt sich: Erst wird das Alter geprüft, dann werden Inhalte gefiltert, dann entscheidet eine technische Infrastruktur darüber, wer was sehen, installieren oder nutzen darf. Die Anonymität im Netz wird nicht mit einem großen Verbot abgeschafft, sondern mit vielen kleinen Sicherheitsversprechen ausgehöhlt.

Colorado ist damit ein Testfall. Wenn sich OS-basierte Altersprüfung durchsetzt, werden andere Staaten und Länder genau hinschauen. Aus einem regionalen Kinderschutzgesetz kann schnell ein internationaler Standard werden. Für Nutzer bedeutet das: Der nächste Ausweis steckt vielleicht nicht im Portemonnaie, sondern unsichtbar im Betriebssystem.