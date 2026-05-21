Jurassic Park im Hühnerstall: Biotech-Firma will Riesen-Moa aus dem Labor holen

Wie AP berichtet, arbeitet das US-Unternehmen Colossal Biosciences an einer Technologie, mit der Küken in künstlichen Eierschalen ausgebrütet werden können. In einem jetzt viral verbreiteten Beitrag auf X heißt es, das Unternehmen habe bereits 26 gesunde Küken aus künstlichen, 3D-gedruckten Eiern schlüpfen lassen. Das Ziel klingt nach Science-Fiction mit Investorendeckel: ausgestorbene Tiere zurückbringen, darunter den neuseeländischen Südinsel-Riesenmoa.

Der Tweet von Wall Street Apes fasst die Geschichte zugespitzt zusammen. Colossal Biosciences aus Texas habe Inhalte befruchteter Hühnereier in künstliche Schalen übertragen. Die Küken seien auf einer Farm in Texas untergebracht und wirkten normal. Ein natürliches Ei oder eine brütende Henne seien für diesen Schritt nicht nötig gewesen. Für die geplante Moa-Forschung wäre das bedeutsam, weil die Eier des ausgestorbenen Riesenvogels gewaltig waren und nicht einfach durch normale Hühnereier ersetzt werden könnten.

Der Südinsel-Riesenmoa war ein flugunfähiger Vogel, der bis zu rund 3,6 Meter hoch werden konnte und vor etwa 500 bis 600 Jahren ausstarb. Colossal will nach eigener Darstellung nicht einfach Dinosaurier-Kino nachspielen, sondern ausgestorbene Arten genetisch rekonstruieren und moderne Verwandte entsprechend verändern. Ähnliche De-Extinction-Projekte des Unternehmens drehen sich bereits um Mammut, Dodo und Beutelwolf.

Technisch ist der Schritt mit künstlichen Eiern spannend. Wenn Embryonen außerhalb natürlicher Schalen zuverlässig wachsen können, lassen sich Brutbedingungen, Größe, Nährstoffversorgung und Schutz besser kontrollieren. Für sehr große Vogelarten oder genetisch veränderte Linien wäre das ein Werkzeugkasten, der weit über normale Zucht hinausgeht. Genau deshalb ist die Sache so brisant.

Denn hier geht es nicht nur um ein paar niedliche Küken unter einer Glaskuppel. Es geht um Biotechnologie, die Fortpflanzung, Artenschutz und genetisches Design miteinander vermischt. Wer heute ausgestorbene Vögel zurückholen will, baut morgen vielleicht Tiere, die nie existiert haben. Der Weg vom „wir retten die Natur“ zum „wir gestalten die Natur neu“ ist kürzer, als die Hochglanzvideos der Branche vermuten lassen.

Die große Frage ist nicht, ob Forscher so etwas irgendwann können. Die Frage ist, ob sie es tun sollten. Während echte Ökosysteme kollabieren, Bauern unter Auflagen ächzen, Krankheiten zunehmen und ganze Regionen mit Energie– und Wasserversorgung kämpfen, fließen enorme Summen in die Wiedergeburt ausgestorbener Prestige-Tiere. Der Riesenmoa wird so zum perfekten Symbol: beeindruckend, teuer, spektakulär und für den Alltag der meisten Menschen vollkommen nutzlos.

Natürlich kann Forschung Nebenprodukte liefern. Künstliche Eier könnten auch für Artenschutz, Geflügelmedizin oder Grundlagenforschung relevant werden. Doch die Vermarktung über ausgestorbene Giganten zeigt, worum es auch geht: Aufmerksamkeit, Investorenfantasie und der Traum, Naturgeschichte wie ein Start-up-Produkt neu aufzulegen.

Am Ende bleibt ein ungutes Bild: Während die Gegenwart genug reale Probleme hat, bastelt Big Biotech an der Rückkehr von Riesenvögeln aus dem Labor. Der Mensch hat den Moa einst ausgerottet. Jetzt will er ihn womöglich als technologisches Vorzeigeprojekt zurückbringen. Das ist nicht nur Wissenschaft. Das ist Hybris mit Brutkasten.