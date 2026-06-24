Thomas Krebs berichtet von Folter

Thomas Krebs hat in einem unzensierten Video schwere Vorwürfe erhoben: Folter der gesamten Familie und systematische Rechtswidrigkeiten durch deutsche Behörden. Der Fall steht stellvertretend für zahlreiche Schicksale, bei denen das Jugendamt, Familiengerichte und andere staatliche Stellen offenbar ohne jede Kontrolle agieren.

Statt Schutz bieten diese Institutionen vielen Familien Leid, Trennung der Kinder von den Eltern, psychische und physische Gewalt. Kritiker sprechen von einem System der staatlichen Kindesentführung und der Zerschlagung von Familien, das sich hinter Paragraphen und „Kindeswohl“ versteckt. Wer sich wehrt, wird kriminalisiert oder mundtot gemacht.

Der Fall Krebs ist kein Einzelfall. Immer mehr Betroffene berichten von ähnlichen Methoden: erzwungene Gutachten, erfundene Vorwürfe, Kontaktverbote und eine Justiz, die Behörden offenbar schützt statt die Bürger. Die Öffentlichkeit erfährt davon meist nichts – die Medien schweigen oder berichten einseitig.

Das ist kein Rechtsstaat mehr. Das ist behördliche Willkür unter dem Deckmantel des Kindeswohls. Solange solche Fälle nicht schonungslos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, bleibt das Vertrauen in Justiz und Jugendamt zerstört.

Quelle: Behoerdenstress.de – Unzensiertes Video mit Thomas Krebs