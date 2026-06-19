So kaputt ist Deutschland: Brücken brechen, Schulen verfallen, die Bahn fährt auf Verschleiß

Eine der wichtigsten Rheinquerungen im Raum Bonn ist am Ende. Die Nordbrücke der A565 wird nicht mehr für den Verkehr freigegeben und muss neu gebaut werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder kündigte den Ersatz am Freitag an, wie t-online berichtet. Mehr als 100.000 Fahrzeuge täglich verlieren damit eine zentrale Verbindung. Wann wieder Normalität herrscht, ist offen.

Die 1967 eröffnete Friedrich-Ebert-Brücke war am 3. Juni vollständig gesperrt worden. Untersuchungen hatten erhebliche Schäden am Tragwerk ergeben. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist ihre Tragfähigkeit vollständig ausgeschöpft. Die Brücke war also nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Sie wurde über Jahrzehnte belastet, eingeschränkt und weitergenutzt, während der Ersatzneubau in Planungen, Varianten und politischen Auseinandersetzungen festhing.

Bonn ist kein Einzelfall, sondern das neueste Symbol einer Republik, die ihre Substanz aufgebraucht hat. Bei Lüdenscheid musste die A45 im Dezember 2021 wegen der maroden Rahmedetalbrücke vollständig gesperrt werden. Erst vier Jahre später rollte der Verkehr wieder über das erste Teilbauwerk der neuen Brücke. Die Autobahn GmbH feierte die schnelle eigentliche Bauzeit. Für Anwohner, Pendler und Unternehmen blieben jedoch vier Jahre Umwege, Staus und wirtschaftliche Schäden.

In Dresden wurde aus dem Sanierungsstau sogar ein Einsturz. Am 11. September 2024 brach ein Teil der 1971 gebauten Carolabrücke zusammen. Der vollständige Abriss dauerte bis September 2025. Während die Brücke längst verschwunden ist, befindet sich der Ersatz weiterhin in der Planung. Der beste Entwurf soll nach Angaben der Stadt Dresden erst im Sommer 2026 ausgewählt werden.

Auch auf der Schiene fährt Deutschland seit Jahren auf Verschleiß. Die Deutsche Bahn bewertete ihr Netz im Infrastrukturzustandsbericht 2024 trotz einer leichten Verbesserung lediglich mit der Note 3,00. Die Bahnhöfe kamen auf 3,03. Bei den Eisenbahnbrücken gelten 9,5 Prozent als erneuerungsbedürftig. Der daraus errechnete Erneuerungsbedarf beträgt 31,9 Milliarden Euro, wie aus dem Zustandsbericht der DB InfraGO hervorgeht.

Besonders bitter ist die Formulierung der Bahn, erstmals seit Jahren habe sich der Zustand „nicht weiter verschlechtert“. In einem funktionierenden Industrieland wäre das kein Erfolg, sondern die unterste Erwartung. In Deutschland gilt bereits der gestoppte Verfall als Trendwende.

Noch drastischer fällt die kommunale Bilanz aus. Städte, Gemeinden und Landkreise beziffern ihren Investitionsrückstand laut KfW-Kommunalpanel 2025 auf den Rekordwert von 215,7 Milliarden Euro. Allein bei Schulgebäuden fehlen demnach 67,8 Milliarden Euro. Für Straßen und Verkehrsinfrastruktur werden weitere 53,4 Milliarden Euro veranschlagt. Fast jede fünfte Kommune gibt an, den Unterhalt ihrer Infrastruktur nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr leisten zu können.

Der Verfall trifft damit nicht nur spektakuläre Großbrücken. Er zeigt sich im undichten Schuldach, im gesperrten Hallenbad, in kaputten Straßen, ausgefallenen Stellwerken und Bahnhöfen, deren Aufzüge seit Monaten nicht funktionieren. Deutschland lebt vielerorts von einer Infrastruktur, die frühere Generationen aufgebaut haben und die heutige Regierungen nur noch verwalten.

Geld allein wird dieses Problem nicht lösen. Langwierige Planungsverfahren, geteilte Zuständigkeiten, Personalmangel in Bauämtern und politische Prioritäten verhindern, dass vorhandene Mittel schnell auf der Baustelle ankommen. Doch ohne dauerhaft gesicherte Finanzierung bleibt jede Beschleunigung eine leere Ankündigung.

Die Bonner Nordbrücke zeigt, was geschieht, wenn ein Staat Wartung und rechtzeitigen Ersatz immer weiter vertagt: Am Ende wird nicht mehr geplant, sondern gesperrt. Dann treten Minister vor Kameras, versprechen Tempo und behandeln das vorhersehbare Ergebnis jahrzehntelanger Vernachlässigung wie eine überraschende Krise. So kaputt ist Deutschland inzwischen: Nicht weil das Land keine Brücken bauen könnte, sondern weil es wartet, bis die alten nicht mehr tragen.