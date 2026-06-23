So eine Schande: Gesamter Zugverkehr in Deutschland steht still

So eine Schande. Der gesamte Zugverkehr in Deutschland steht still. Kein Fernverkehr, kein Regionalverkehr, keine S-Bahn. Alle Züge werden in den Bahnhöfen festgehalten. Keine neuen Abfahrten.

Grund ist der Ausfall des digitalen Zugfunks GSMR – des zentralen Kommunikationssystems zwischen Lokführern und Fahrdienstleitern. Ob es sich um einen technischen Defekt oder einen Cyberangriff handelt, ist noch unklar. Die Bahn spricht von „Hochdruck“ bei der Fehlersuche. Realität: Heute Nacht fährt nichts mehr.

Bundesweite Großstörung bei der Deutschen Bahn. Nix geht mehr, alles steht still. Der Zugbegleiter dieses ICEs: "Sowas habe ich in den 36 Jahren meiner Dienstzeit noch nicht erlebt." #deutschebahn #DB #störung #großstörung #nixgehtmehr pic.twitter.com/Y1gU5lEGWa — Ethical Politics (@EthischePolitik) June 23, 2026

Das ist das Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft, ideologischer Digitalisierungs-Hysterie und chronischer Unterinvestition. Statt verlässlicher Infrastruktur bekommen wir immer neue „moderne“ Systeme, die beim ersten ernsthaften Problem zusammenbrechen. Während man Milliarden in ideologische Projekte pumpt, steht das Rückgrat der deutschen Wirtschaft still.

Die Metronom (Privatbahn) rät bereits offen: „Heute definitiv keine Bahnreisen mehr antreten.“ Tausende Pendler, Urlauber und Geschäftsreisende sitzen fest. Und das mitten in einer Hitzewelle, in der viele auf die Bahn angewiesen sind.

Ein Staat, der nicht einmal seinen Zugverkehr aufrechterhalten kann, hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Das ist nicht nur eine technische Störung. Das ist der Bankrott eines Systems.

Quelle: n-tv.de X u.a.