Wird Singapur Europas Vorbild? Der autoritäre Staat zwingt Religionen und Ethnien zum Zusammenleben

Singapur gilt als Beweis, dass Chinesen, Malaien, Inder, Buddhisten, Moslems, Christen und Hindus auf engstem Raum friedlich zusammenleben können. Dieser Frieden hat einen hohen Preis. Der Staat schreibt vor, wie sich die ethnischen Gruppen über die Wohnviertel verteilen. Das Wahlrecht sichert Minderheiten Sitze im Parlament. Religionsverbände stehen unter Aufsicht, und bei religiöser oder ethnischer Hetze greifen die Behörden früh ein. Könnte Singapur damit zum Vorbild für Großbritannien oder einzelne EU-Staaten werden? Die dortige Gesetzgebung wird bereits autoritärer.

Die jüngste vollständige Volkszählung in Singapur stammt aus dem Jahr 2020. Damals waren 74,3 Prozent der ansässigen Bevölkerung ethnische Chinesen, 13,5 Prozent Malaien und 9,0 Prozent Inder; 3,2 Prozent entfielen auf weitere Gruppen. Bei den Einwohnern ab 15 Jahren stellten Buddhisten mit 31,1 Prozent die größte Religionsgruppe. Es folgten Menschen ohne Religion mit 20,0 Prozent, Christen mit 18,9 Prozent, Moslems mit 15,6 Prozent, Taoisten und Anhänger traditioneller chinesischer Religionen mit 8,8 Prozent sowie Hindus mit 5,0 Prozent.

Ethnie und Religion überschneiden sich in Singapur stark. Die Malaien sind fast vollständig islamisch. Die chinesische Mehrheit verteilt sich vor allem auf Buddhismus, Christentum, Taoismus und Konfessionslosigkeit. Unter den Indern bilden Hindus die größte Gruppe, daneben gibt es Moslems, Christen und Sikhs. Konflikte zwischen Glaubensgemeinschaften können deshalb schnell zu Konflikten zwischen Volksgruppen werden. In den 1960er-Jahren endete das bereits in blutigen Unruhen.

Die Regierung zog daraus eine Konsequenz, die in Europa fast undenkbar wäre: Sie verhindert ethnische Wohnviertel per Quote. Rund vier Fünftel der Bevölkerung leben im staatlich organisierten öffentlichen Wohnungsbau. Für diese Wohnungen gelten im Rahmen der Ethnic Integration Policy Obergrenzen für die einzelnen ethnischen Gruppen – sowohl im Wohnblock als auch im gesamten Viertel. Ist eine Quote ausgeschöpft, kann ein Eigentümer seine Wohnung unter Umständen nur noch an einen Käufer derselben Gruppe verkaufen. Der frühere Minister Tharman Shanmugaratnam bezeichnete diese Regel selbst als die wohl „aufdringlichste Sozialpolitik“ Singapurs.

Die Quote greift tief in das Eigentumsrecht ein. Sie kann einen Verkauf erschweren und den erzielbaren Preis drücken. Das Ziel ist unmissverständlich: Kein Stadtteil soll vollständig chinesisch, malaiisch oder indisch werden. Während europäische Politiker noch über den Begriff Parallelgesellschaft streiten, verhindert Singapur solche Viertel mit staatlichem Zwang. Wie schnell schon ein einzelnes religiöses Zentrum eine solche Debatte auslösen kann, zeigt der Streit um eine geplante Moschee in einem Schweizer Dorf.

Auch das Wahlrecht enthält eine ethnische Vorgabe. In den Gruppenwahlkreisen treten Kandidaten als Mannschaft an. Mindestens ein Mitglied muss der malaiischen, der indischen oder einer anderen Minderheit angehören. Die singapurische Wahlbehörde erklärt offen, das System solle eine dauerhafte Vertretung ethnischer Minderheiten im Parlament sichern. Der Staat garantiert also nicht bloß gleiche Rechte, sondern organisiert sichtbare Repräsentation.

Religiöse Konflikte regelt Singapur mit einem eigenen Gesetz. Das 1990 verabschiedete und später verschärfte Gesetz zur Wahrung der religiösen Harmonie trennt Religion und Parteipolitik, beschränkt ausländischen Einfluss und erlaubt vorbeugende Verfügungen gegen religiöse Amtsträger und Organisationen. Aufrufe zu religiöser Gewalt, das Schüren von Hass sowie gezielte Angriffe auf andere Religionen können verfolgt werden. Behörden können die Sperrung bestimmter Online-Inhalte anordnen. Leitungsfunktionen, ausländische Verbindungen und größere Spenden aus dem Ausland unterliegen besonderen Regeln.

Seit 2025 gelten ähnliche Regeln auch für ethnische Konflikte. Der Maintenance of Racial Harmony Act ermöglicht Unterlassungsverfügungen, stellt weitere Handlungen unter Strafe und soll ausländische Einflussnahme begrenzen. Beschuldigte können die Folgen in bestimmten Fällen durch eine Entschuldigung oder interkulturelle Maßnahmen abmildern. Die Behörden dürfen damit lange vor einem Gewaltausbruch einschreiten.

Was bei Religionskritik konkret droht, hängt vom Inhalt und vom Absender ab. Eine bloße kritische Äußerung über eine Religion ist nicht automatisch strafbar. Nach dem Gesetz zur Wahrung der religiösen Harmonie kann jedoch mit bis zu fünf Jahren Haft, einer Geldstrafe oder beidem bestraft werden, wer wissentlich Hass gegen eine Religionsgruppe schürt oder eine Religion beziehungsweise religiöse Gefühle angreift und damit den öffentlichen Frieden bedroht. Für Religionsführer gelten teilweise noch engere Grenzen. Wer aus religiösen Motiven zu Gewalt aufruft, muss mit bis zu zehn Jahren Haft, einer Geldstrafe oder beidem rechnen. Was in Deutschland unter Volksverhetzung fallen könnte, wird in Singapur damit früher und breiter erfasst.

Hinzu kommt ein Strafrecht, das in Europa als archaisch gelten würde. Gerichte können Männer bis zum Alter von 50 Jahren zu Schlägen mit einem Rattanstock verurteilen. Frauen und Männer über 50 sind davon ausgenommen; an ihrer Stelle kann zusätzliche Haft verhängt werden. Bis zu 24 Stockschläge dürfen bei einem Erwachsenen in einem Termin vollstreckt werden, bei Jugendlichen sind es höchstens zehn. Ein Arzt muss die Vollstreckung begleiten. Die Prügelstrafe ist unter anderem bei bestimmten Gewalt-, Sexual-, Entführungs-, Einwanderungs- und Drogendelikten vorgesehen. Sie ist kein folkloristisches Überbleibsel, sondern geltendes und angewandtes Recht.

Selbst die berühmte Kaugummiregel ist weniger Anekdote als Ausdruck dieses Ordnungsdenkens. Das Kauen eines mitgebrachten Kaugummis ist nicht pauschal verboten. Die Einfuhr sowie der Verkauf und die Werbung für gewöhnliche Kaugummis sind jedoch grundsätzlich untersagt; zugelassene medizinische und bestimmte Zahnpflegekaugummis bilden Ausnahmen. Für einen unerlaubten Verkauf drohen bis zu 2.000 Singapur-Dollar Geldstrafe. Auch Rauchen ist in fast allen Innenräumen sowie unter anderem an Haltestellen, in Parks, an Stränden, auf Spielplätzen und in weiten Teilen der Orchard Road verboten. Wer an einer verbotenen Stelle raucht, zahlt regelmäßig 200 Singapur-Dollar; vor Gericht sind bis zu 1.000 Dollar möglich.

Am härtesten ist das Drogenrecht. Bereits Konsum und Besitz können jahrelange Haft und hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Beim Handel kommen Mindesthaftstrafen und Stockschläge hinzu. Nach Angaben der singapurischen Drogenbehörde drohen etwa für den Handel mit weniger als 330 Gramm Cannabis mindestens fünf Jahre Haft und fünf Stockschläge. Ab mehr als 500 Gramm kann die Todesstrafe verhängt werden. Bei Heroin liegt die Schwelle bereits bei mehr als 15 Gramm reinem Diamorphin. Dass dies keine bloße Drohung auf dem Papier ist, zeigte sich im Februar 2026: Ein wegen des Handels mit 52,77 Gramm Diamorphin verurteilter Mann wurde hingerichtet.

Singapurs Stabilität beruht auf Wohlstand, Englisch als gemeinsamer Verkehrssprache und der Durchmischung der Wohnviertel. Sie beruht aber ebenso auf Gesetzen, die freie Rede deutlich enger begrenzen als in Europa.

Für den Islam besteht eine eigene gesetzliche Ordnung. Der Administration of Muslim Law Act bindet islamische Angelegenheiten in einen eigenen gesetzlichen Ordnungsrahmen. Der Islamische Religionsrat MUIS beaufsichtigt religiöse Fragen und besitzt unter anderem die alleinige gesetzliche Befugnis zur Halal-Zertifizierung. Für islamische Eheschließungen und Scheidungen besteht ein Scharia-Gericht mit geregelten Rechtsmitteln. Der Staat erkennt diese Besonderheiten an, behält aber die Aufsicht.

Würde eine Übernahme des gesamten Modells durch Großbritannien oder einen EU-Staat die immer größer werdenden Probleme lösen? Großbritannien kämpft mit ethnisch und religiös stark getrennten Stadtteilen, ausländisch finanzierten religiösen Strukturen und wiederkehrenden Spannungen. Ähnliche Schwierigkeiten bestehen in Frankreich, Belgien, Schweden, Deutschland und den Niederlanden. Gleichzeitig wächst der politische Druck, Parallelgesellschaften, importierte Konflikte und islamistische Einflussnetze nicht länger nur zu verwalten.

Eine singapurische Ethnienquote beim Wohnungsverkauf wäre in Europa rechtlich und politisch kaum durchsetzbar. Die EU-Antirassismusrichtlinie verbietet Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft ausdrücklich auch beim Zugang zu Wohnraum. In Großbritannien setzt der Equality Act enge Grenzen. Der Staat könnte Eigentümern nicht einfach vorschreiben, an welche Ethnie sie verkaufen dürfen, ohne fundamentale Gleichheits- und Eigentumsfragen auszulösen. Hinzu kommt ein praktischer Unterschied: Singapurs Regierung kontrolliert einen einzigartig großen Teil des Wohnungsmarktes. Diese Macht besitzt London ebenso wenig wie Berlin oder Paris.

Denkbar wären eine gezielte Verteilung im sozialen Wohnungsbau, verbindlicher Spracherwerb, die Offenlegung ausländischer Finanzierung und inländische Verantwortliche für Religionsverbände. Auch politische Predigten und die Tätigkeit ausländischer Geistlicher ließen sich strenger kontrollieren. Dann müsste die Politik allerdings offen sagen, welche Parallelstrukturen sie nicht mehr duldet und wie viel Freiheit sie dafür beschneiden will.

Deutschland geht bislang den bequemeren Weg. Die Zuwanderung läuft weiter, unter anderem über den Familiennachzug, während die gemeinsame kulturelle und rechtliche Grundlage immer undeutlicher formuliert wird. Gleichzeitig werden Konflikte mit Förderprogrammen, Dialogrunden und der irrigen Hoffnung beantwortet, die nächste Generation werde das Problem schon lösen. Singapur hält diese Hoffnung für verantwortungslos.

Singapur ist kein freiheitliches Vorbild und zeigt, dass eine multiethnische Gesellschaft klare und durchsetzbare Regeln braucht. Er verhindert abgeschottete Viertel früh und mit Methoden, die in Europa heute kaum zulässig wären. Europa lässt solche Strukturen dagegen oft jahrelang wachsen und reagiert später mit mehr Überwachung für die gesamte Bevölkerung. Je länger die Regierungen warten, desto attraktiver werden am Ende genau jene autoritären Mittel, die sie angeblich vermeiden wollen.