Schweizer Verein Wir macht gegen Chemtrails mobil

Wie der Verein WIR auf X aufdeckt, hat Bundesrat Albert Rösti in einem offiziellen Schreiben an einen besorgten Bürger pauschal abgestritten, dass die Schweiz irgendetwas mit Geoengineering zu tun habe – alles nur harmlose Kondensstreifen aus Flugzeugen. Der Verein WIR fordert nun mit einer Vorlage-Mails flächendeckend Transparenz und wirft dem Umweltminister vor, die Öffentlichkeit bewusst im Dunkeln zu lassen.

Während internationale Gremien, die EU und wissenschaftliche Institutionen seit Jahren offen über Solar Radiation Modification (SRM) und stratosphärische Aerosolinjektionen diskutieren und forschen, spielt Rösti den Ahnungslosen. Das riecht stark nach klassischer Elite-Vertuschung: Man ignoriert öffentlich dokumentierte Programme, Kooperationen und Risiken für Ökosysteme, Landwirtschaft und Gesundheit, nur um das Vertrauen in die staatlichen Institutionen nicht weiter zu erschüttern. Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf volle Aufklärung – nicht auf solche pauschalen Lügenmärchen, die jede kritische Nachfrage als Verschwörungstheorie abtun. Die Schweiz darf nicht zum Versuchslabor für Klimainterventionen werden, ohne dass das Volk gefragt wird!