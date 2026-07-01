Schweden rudert zurück: Geschäfte müssen wieder Bargeld annehmen

Ausgerechnet Schweden, lange als Musterland für bargeldloses Bezahlen gefeiert, zieht die Notbremse. Wie Welt unter Berufung auf dpa berichtet, müssen seit dem 1. Juli 2026 Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und bestimmte andere Anbieter in Schweden wieder Bargeld annehmen. Der hochdigitalisierte Alltag bekommt damit einen analogen Rettungsanker zurück.

Die neue Regel betrifft vor allem Waren und Dienstleistungen, die für das tägliche Leben wichtig sind. Wer Lebensmittel oder Medikamente braucht, soll nicht allein deshalb ausgeschlossen werden, weil eine App streikt, eine Karte nicht funktioniert oder jemand schlicht kein digitales Zahlungsmittel nutzen kann oder will. Genau das ist der Punkt: Bargeld ist nicht nostalgischer Ballast, sondern ein Stück praktischer Freiheit.

Ganz grenzenlos ist die Pflicht nicht. Nach den Berichten gibt es Ausnahmen, etwa wenn die Annahme von Bargeld aus Sicherheitsgründen unzumutbar wäre, wenn es um reine Selbstbedienungskassen geht oder wenn der technische und organisatorische Aufwand unverhältnismäßig ausfällt. Auch muss niemand unbegrenzt Münzen zählen. Trotzdem ist die Richtung bemerkenswert: Ein Land, das beim bargeldlosen Bezahlen besonders weit gegangen ist, erkennt plötzlich wieder den Wert des Scheins in der Hand.

Der Hintergrund ist nüchtern. Digitale Zahlungssysteme sind bequem, aber sie sind abhängig von Strom, Netzen, Banken, Zahlungsdienstleistern, Apps und Terminals. Fällt nur ein Glied dieser Kette aus, steht der Bürger an der Kasse und schaut auf ein Stück Plastik oder ein schwarzes Display. Bargeld funktioniert dagegen auch dann, wenn die schöne digitale Oberfläche Risse bekommt.

Für die EU-Debatte um digitalen Euro, CBDC und immer engere Zahlungsüberwachung ist das ein Warnsignal. Schweden zeigt unfreiwillig, wohin die Reise führt, wenn Politik und Handel Bargeld erst aus dem Alltag drängen und später feststellen, dass Resilienz nicht per App-Update entsteht. Wer alles digitalisiert, schafft nicht automatisch Fortschritt. Er schafft auch neue Abhängigkeiten.

Die Bargeldpflicht in Schweden ist deshalb mehr als eine technische Verbraucherschutzregel. Sie ist ein Eingeständnis, dass Menschen im Ernstfall eine Ausweichmöglichkeit brauchen. Alte Menschen, Kinder, Touristen, Menschen ohne Smartphone, Kritiker digitaler Überwachung und jeder Bürger bei Strom- oder Netzausfall profitieren davon, wenn Bargeld nicht nur theoretisch gesetzliches Zahlungsmittel bleibt, sondern praktisch angenommen werden muss.

Deutschland und die EU sollten genau hinsehen. Während Brüssel den digitalen Euro vorantreibt und Banken, Handel und Zahlungsanbieter immer stärker in Richtung komplett digitaler Geldströme schieben, kommt aus Schweden die Gegenbotschaft: Ohne Bargeld wird Freiheit zur Gnade der Infrastruktur. Und Infrastruktur fällt aus, wird kontrolliert oder kann missbraucht werden. Ein paar Scheine im Portemonnaie sind keine Rückständigkeit. Sie sind die letzte einfache Firewall des Bürgers gegen den total digitalen Zahlungszwang.