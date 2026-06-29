Schüsse in Stade: Fünf Tote, Tatverdächtiger festgenommen

In Stade in Niedersachsen läuft nach tödlichen Schüssen ein Großeinsatz der Polizei. Wie t-online und Bild berichten, wurden in der Hansestadt fünf Menschen durch Schüsse getötet. Die Polizei bestätigte demnach mehrere Festnahmen, darunter die Festnahme eines mutmaßlichen Täters.

Nach Angaben der Berichte fielen die Schüsse im Bereich der Dankersstraße. Die Lage wurde von der Polizei zunächst als dynamisch beschrieben. Die Polizeidirektion Lüneburg warnte auf X vor einer Einsatzlage in der Dankersstraße und forderte die Bevölkerung auf, den Bereich weiträumig zu meiden.

Laut t-online sagte ein Polizeisprecher, es seien viele Schüsse gefallen. Bild berichtet ebenfalls von fünf Toten und einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Zwei Hubschrauber sollen über dem Stadtzentrum gekreist sein. Der Tatort soll sich nach den bisherigen Berichten in der unmittelbaren Umgebung einer Jugendeinrichtung befinden.

Ob unter den Opfern auch Kinder oder Jugendliche sind, war zum Zeitpunkt der ersten Berichte noch nicht bekannt. Auch zu Motiv, Ablauf und Hintergründen der Tat lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor. Sicher ist nur: Stade erlebt an diesem Montag eine der schwersten Gewalttaten der jüngeren regionalen Vergangenheit.

Die Polizei bat Anwohner und Schaulustige, den Bereich zu verlassen und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. In solchen Lagen zählt jede Minute, und jede unnötige Nähe zum Einsatzort erschwert die Arbeit der Beamten. Wer Informationen aus erster Hand sucht, sollte die offiziellen Kanäle der Polizei verfolgen.

Der Fall zeigt erneut, wie schnell öffentliche Sicherheit von einem Moment auf den anderen zusammenbrechen kann. Fünf Tote, eine Stadt im Ausnahmezustand, eine Polizei im Großeinsatz: Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, muss geklärt werden, wer geschossen hat, warum es zu dieser Tat kam und ob Warnsignale übersehen wurden.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026