Schock-Video: Wie christliche Kinder in Afrika in Säcken als Sklaven verkauft werden

In einer Welt, in der bestimmte Konflikte täglich die Schlagzeilen dominieren, bleibt ein grausames Verbrechen weitgehend unsichtbar: In Teilen Afrikas werden schwarze christliche Kinder, manche erst vier Jahre alt, wie Ware in Plastiksäcke gesteckt und von muslimischen Händlern als Sklaven verkauft. Ein schockierendes Video, das derzeit auf X viral geht, zeigt genau diese Szenen: Erwachsene schleppen Säcke mit lebenden Kindern durch staubige Dörfer, öffnen sie und präsentieren die Kleinen wie Gegenstände.

Der argentinisch-jüdische Israel-Aktivist Isaac (@isaacrrr7) stellt in seinem Post die entscheidende Frage: „Warum interessiert das niemanden?“ Er wirft Medien, progressiven Aktivisten, pro-palästinensischen Demonstranten, der UNO und selbst dem Papst vor, zu diesem Thema zu schweigen. Während Gaza rund um die Uhr Berichterstattung erhält, finden die Leiden christlicher Minderheiten in Afrika kaum Beachtung.

¿Por qué a nadie le importa?



En África, niños negros cristianos, algunos de tan solo 4 años, son vendidos como esclavos dentro de bolsas por traficantes musulmanes.



Los medios, los progresistas, los manifestantes palestinos, la ONU e incluso el Papa guardan silencio. pic.twitter.com/lAK5Sn7AW8 — Isaac (@isaacrrr7) July 1, 2026

Realität hinter dem Video



Berichte über Kinderhandel in der Demokratischen Republik Kongo, Sudan, Libyen und Westafrika gibt es seit Jahren. Kinder werden entführt, in Minen zur Zwangsarbeit gezwungen, sexuell ausgebeutet oder als Haussklaven verkauft. Historisch wurzelt dieses Unrecht im jahrhundertealten arabisch-muslimischen Sklavenhandel, der Millionen Afrikaner betraf und in manchen Regionen bis heute nachwirkt. Aktuelle Schätzungen sprechen von Tausenden betroffenen Kindern, die oft gezielt aus christlichen Gemeinschaften stammen.

Trotz zahlreicher Dokumentationen von Hilfsorganisationen bleibt die internationale Reaktion verhalten. Die UNO veröffentlicht regelmäßig Berichte zu Menschenrechten – doch konkrete Sanktionen oder großangelegte Rettungsaktionen für diese Opfer fehlen. Auch große Medienhäuser priorisieren andere Narrative.

Nur Selektive Empörung

Der Kontrast ist auffällig. Während für bestimmte Konflikte weltweite Proteste organisiert werden, bleiben die Schreie christlicher Kinder in Afrika ungehört. Christenverfolgung passt nicht ins gängige Weltbild, in dem der Westen und Israel oft als Hauptschuldige dargestellt werden, während islamistisch motivierte Gewalt oder innerafrikanische Konflikte ausgeblendet bleiben. Der Post von Isaac hat innerhalb weniger Stunden Tausende Likes und Reposts erhalten. Viele Kommentatoren fordern: Wo sind die Demonstrationen? Wo ist die Berichterstattung? Wo bleibt der Aufschrei der „Weltgemeinschaft“?