Schluss mit P*rno – NGOs raus aus unseren Schulen!

Was an der Oberschule Schleife in Sachsen passiert ist, lässt sich nicht wegdiskutieren: Externe Aktivisten zeigten 14- und 15-jährigen Schülern pornografische Bilder – ungefragt, ohne Einwilligung der Eltern, mitten im Unterricht. Die Junge Freiheit hat den Fall ausführlich dokumentiert. Jetzt fordert die Bürgerinitiative CitizenGO mit einer Petition: Schluss damit. NGOs raus aus den Schulen.

Der Schulleiter persönlich ließ zwei sich als „nonbinär“ bezeichnende Aktivisten des Theaterprojekts „Mut!“ in ein Klassenzimmer mit Neuntklässlern – und verschwand dann. Die Eltern wurden vorab nicht informiert, der Inhalt nicht abgestimmt. Was die Schüler zu sehen bekamen: Abbildungen homosexuellen Geschlechtsverkehrs und männlicher Genitalien. Ein Schüler fotografierte das Material ab. Zwei Elternpaare erstatteten Strafanzeige wegen Verstoßes gegen § 184 StGB – dem Verbot, Pornografie Minderjährigen zugänglich zu machen.

Das ist kein Einzelfall, sondern Methode. Unter dem Deckmantel von „Aufklärung“, „Toleranz“ und „Vielfalt“ drängen sich ideologisch motivierte Gruppen in Schulen, die vom Staat finanziert oder zumindest geduldet werden – und liefern Inhalte, die Eltern niemals zugestimmt hätten. Das Neutralitätsgebot? Ausgehebelt. Der Bildungsauftrag? Pervertiert. Die Aufsichtspflicht? Versagt.

Was du jetzt tun kannst: CitizenGO hat eine Petition gestartet, die klare Forderungen stellt – Ende der staatlichen Förderung solcher NGO-Programme an Schulen, volle Transparenz über externe Angebote und verbindliche Elternzustimmung. Jede Unterschrift zählt. Direkt hier unterzeichnen: 👉 Petition jetzt unterschreiben

Teile diesen Artikel und die Petition. Eltern haben ein Recht zu wissen, was in deutschen Klassenzimmern vorgeht.

Quellen: