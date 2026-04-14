Oberschule in Sachsen: Aktivisten zeigen Neuntklässlern Schwulen-Pornos – Eltern erstatten Strafanzeige

An der Oberschule Schleife im sächsischen Landkreis Görlitz – von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) einst als Schule in der „Champions League“ gelobt – ist eine Projektwoche außer Kontrolle geraten. Externe Aktivisten des Theaterprojekts „Mut!“ zeigten Neuntklässlern im Alter von 14 und 15 Jahren explizit pornografische Bilder homosexuellen Inhalts, wie die Junge Freiheit exklusiv berichtet. Zwei Elternpaare haben inzwischen Strafanzeige erstattet. Der Fall beschäftigt jetzt Polizei, Lokalpolitik und Kultusministerium.

Der Schulleiter selbst brachte die beiden sich als „nonbinär“ bezeichnenden Aktivisten in das Klassenzimmer – und ließ die Schüler dann allein mit ihnen. Was folgte, haben Eltern gegenüber der Jungen Freiheit detailliert geschildert: Die Aktivisten nannten nicht ihre echten Namen, weil diese einem Geschlecht zuzuordnen seien, mit dem sie sich nicht identifizierten. Anstelle regulären Unterrichts – die Lehrer waren mit Prüfungen der zehnten Klassen beschäftigt – sollten sie den Neuntklässlern ihre Weltanschauung näherbringen. Den Inhalt der Projektwoche hatte der Schulleiter mit den Eltern vorher nicht abgestimmt.

In die Hände der 14- bis 15-Jährigen gelangten dabei Materialien mit explizit pornografischen Darstellungen: Bilder zweier Männer beim Geschlechtsverkehr sowie Abbildungen männlicher Genitalien. Ein Schüler fotografierte die Bilder ab und stellte sie der Jungen Freiheit zur Verfügung. Die Zeitung veröffentlichte die Fotos verpixelt.

Zusätzlich lagen im Klassenzimmer Flyer mit politischen Parolen auf dem Boden, darunter Slogans wie „FUCK AfD“ und „Höcke ist ein Nazi“. Eltern sehen darin einen klaren Verstoß gegen das Neutralitätsgebot an Schulen. Pikant: Bei der U18-Wahl 2025 hatte die AfD im Landkreis Görlitz rund 43 Prozent der Schülerstimmen erhalten und lag damit weit vor allen anderen Parteien.

Mehrere Elternpaare haben auf dem Polizeirevier Weißwasser Strafanzeige gegen die Aktivisten erstattet – wegen Verstoßes gegen § 184 Strafgesetzbuch, der das Zugänglichmachen pornografischer Inhalte gegenüber Minderjährigen unter 18 Jahren unter Strafe stellt. AfD-Bundeschef Tino Chrupalla, der im Wahlkreis Görlitz sein Direktmandat gewann, fordert lückenlose Aufklärung: „Dasselbe verlange ich vom sächsischen CDU-Kultusminister Conrad Clemens.“

Am Dienstag befasst sich der Gemeinderat Schleife mit dem Vorfall. Die Gemeinde ist Träger der Oberschule. Ein Antrag der lokalen Anti-Windkraft-Wählervereinigung verlangt, Bürgermeister Jörg Funda (CDU) zur vollständigen Aufklärung aufzufordern. Ob Schulleitung oder Kultusministerium dienstrechtliche Konsequenzen ziehen werden, ist bislang offen – ebenso wie die Frage, wer die Einladung der Aktivisten intern genehmigt hat und ob dabei gegen das sächsische Schulgesetz verstoßen wurde.

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