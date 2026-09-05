Sachsen-Anhalt-Wahl: Wir holen unsere Demokratie zurück

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Redaktion F-News

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Menschen geben in einem Wahllokal ihre Stimme ab
Symbolbild: Die Sachsen-Anhalt-Wahl entscheidet über die politische Richtung im Land. (KI-generiert/F-News)

Am Sonntag wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Matthias Matussek und Daniel Matissek sehen in der Wahl weit mehr als eine Entscheidung über die nächste Landesregierung. Ihr Gespräch trägt den Titel „Wir holen UNSERE Demokratie zurück!“ und richtet den Blick auf die Frage, wem politische Macht in Deutschland tatsächlich dienen soll.

Die beiden Journalisten stellen den Gedanken des Volkssouveräns in den Mittelpunkt. Demokratie sei kein Besitz einer politischen Klasse und kein Instrument, mit dem eine Gesinnungselite ihre eigene Stellung absichere. Entscheiden müsse der Wähler. Genau daran messen sie die Lage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt.

Nach ihrer Einschätzung kann die Abstimmung bundespolitische Folgen haben. Nicht nur die Mehrheitsverhältnisse in Magdeburg stünden auf dem Spiel. Ein deutliches Ergebnis könne den Druck auf die Bundesregierung in Berlin erhöhen und die Debatte über einen politischen Kurswechsel verschärfen. Matthias Matussek und Daniel Matissek sprechen deshalb von einer möglichen neuen Wende für Deutschland.

Im Gespräch geht es auch um die Frage, wie mit einem Wahlergebnis umzugehen ist, das den Erwartungen des etablierten Politikbetriebs widerspricht. Der Wähler dürfe nicht erst dann als Souverän gelten, wenn er das gewünschte Kreuz setze. F-NEWS dokumentierte bereits, wie der Ex-DDR-Politoffizier und Polizeigewerkschaftler Sven Hüber seine Überlegungen für den Fall einer AfD-Regierungsbeteiligung in Sachsen-Anhalt formuliert hatte. Die Berichterstattung dazu finden Sie hier.

Die Matisseks verbinden mit dem Wahltag die Erwartung, dass die Bürger ihr Recht auf politische Entscheidung selbstbewusst wahrnehmen. Die Auseinandersetzung um Wahlzulassungen und politische Neutralität zeigt, wie brisant diese Frage geworden ist. F-NEWS hat die Ausschlüsse von AfD-Kandidaten vor Wahlen in einer Übersicht festgehalten.

Das vollständige Gespräch mit Matthias Matussek und Daniel Matissek sehen Sie hier.

Redaktion F-News

Ein Kommentar zu „Sachsen-Anhalt-Wahl: Wir holen unsere Demokratie zurück“

  1. Avatar von Paule
    Paule

    Ich kann Menschen, die in dem Zustand, in dem Deutschland zur Zeit ist, noch die alten Parteien wählen, nicht mehr verstehen. Ich würde sogar eine Gruppe Schimpansen wählen, ehe ich Altparteien wähle. Denn die Schimpansen würden keinen weiteren Schaden über Deutschland bringen und unter der Regierung von Schimpansen würde es besser funktionieren – jedenfalls besser als unter Merz, Söder Klingbeil und Bas. Nichts machen vs. Deutschland immer weiter zerstören. Deutschland wäre mit Schimpansen also eindeutig besser dran.
    Aber ich habe ja – Gott sei Dank – eine Alternative! Am 07.09. wird wirklich Weltgeschichte in SA geschrieben. Die Wahl hat enorme Auswirkungen. Liebe Landsleute aus Sachsen-Anhalt: Lasst die Wende 2.0 wahr werden! Es ist nicht mehr zum Aushalten in dieser abgefuckten „BRD“! Soll Merkel wirklich unserem Land den Rest gegeben haben? Nein! Wir holen uns das Land zurück und nächstes Jahr stellen wir diese unsägliche Person vor Gericht. Dass die überhaupt noch frei rumläuft und noch dazu ständig mit Orden für ihr Zerstörungswerk behangen wird, ist genau so unglaublich. Sie ist doch die Ursache für die Spaltung und den erbärmlichen Zustand unseres Landes. Also Leute, lasst uns anfangen das Land wieder auf die Füße zu stellen! Am Sonntag AfD wählen ist absolute patriotische Pflicht und Notwehr! Und auch so ziemlich die letzte Chance…

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