#SachsenAnhalt: Die neuesten Prognosen im Livestream

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Redaktion F-News

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AfD Wahlparty / via Youtube

F-NEWS begleitet die Sachsen-Anhalt-Wahl live und ergänzt hier die neuesten Prognosen und Hochrechnungen. Der Ausgang der Wahl entscheidet über die politische Richtung im Land und wird weit über Sachsen-Anhalt hinaus wirken.

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