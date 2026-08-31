Sachsen-Anhalt: Sensationelle Trendwende – CDU führt wieder

Der Wahlkampf geht in die letzte Runde und es wird noch einmal voll spannend. Nach den turbulenten letzten Wochen hat sich der Trend wieder gedreht. Die CDU liegt an der Spitze, gefolgt von Grünen und SPD. Die Linke bildet das Schlusslicht und die AfD fällt unter die 5 Prozent Hürde. Das gab es noch nie und zeigt, wie sich die Dinge so knapp vor einer Wahl noch einmal ändern können.

Befragt wurden 1500 virtuelle Bürger innerhalb einer originalgetreuen KI – Simulation von Sachsen-Anhalt. Auf die Frage, „welche Partei hassen Sie am meisten und werden Sie am kommenden Sonntag auf keinen Fall wählen?“ antworteten rund 39 Prozent CDU. Grüne, SPD und Linke liegen dicht beieinander, während die AfD kaum nennenswerte Abneigung bei den Wahlberechtigten hervorruft. Damit dürfte wohl bald klar sein: Im Osten geht die Sonne auf ….